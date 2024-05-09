Суд обрав запобіжний захід Коломойському у справі про організацію убивства

Суд вважає Коломойського причетним до організації замаху на вбивство

Печерський райсуд Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста та директора українсько-американської Консалтингової компанії «Фарго» Сергія Карпенка. Суд призначив перебування під вартою Коломойському до 7 липня без права на заставу. Про це повідомляє видання «Ґрати» з залу суду.

Коломойський і так перебував у СІЗО – із 2 вересня 2023. Його арештували по справі про шахрайство і легалізацію майна. Запобіжний захід після продовження триває до 2 червня, але тут він мав право на заставу в 1,9 млрд грн. А от за новим арештом такого права в нього немає.

Як зазначають журналісти, суд вважає Коломойського причетним до організації замаху на вбивство юриста двадцятирічної давнини. 2003 року в Феодосії напали на директора українсько-американської Консалтингової компанії «Фарго». Лікарям вдалося його врятувати.

Нагадаємо, олігарху Ігорю Коломойському правоохоронці повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній.

За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди.

Раніше Господарський суд Києва закрив провадження у справі про визнання недійсною націоналізації Приватбанку.

До слова, український олігарх Ігор Коломойський, який є громадянином Ізраїлю та Кіпру, безуспішно намагається вийти на волю зі слідчого ізолятора СБУ, де він утримується з вересня 2023 року.