Стало відомо, коли Україна може фіналізувати безпекову угоду з США

США та Україна обговорили найбільш принципові положення угоди

6 травня Україна провела четвертий раунд переговорів з США щодо підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Переговори в межах підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди провів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Вдячний переговорним командам за вже проведену роботу – відчутний прогрес щодо узгодження тексту документа. Маємо пришвидшити процес, щоби фіналізувати укладення двосторонньої безпекової угоди вже цього місяця», – наголосив Андрій Єрмак.

Зазначається, що сторони обговорили найбільш принципові положення угоди, формулювання низки питань, а також визначили дату наступного раунду переговорів.

Нагадаємо, наприкінці квітня керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів третій раунд переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди.

Як повідомлялося, Україна готує нові безпекові документи – сім двосторонніх безпекових угод. Зокрема, зі Сполученими Штатами Америки.