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Розікрали майже 10 млн грн на ремонті доріг: у столиці учасники угруповання отримали підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розікрали майже 10 млн грн на ремонті доріг: у столиці учасники угруповання отримали підозру
Про підозру повідомили генеральному директору комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та чотирьом службовим особам
фото: пресслужба поліції

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам угруповання, яке за даними слідства, розікрало 10 млн грн на ремонті доріг у столиці. Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Розікрали майже 10 млн грн на ремонті доріг: у столиці учасники угруповання отримали підозру фото 1

Як зазначається, у 2022-2023 роках комунальна корпорація уклала з рядом комерційних структур договори на ремонт доріг на суму понад 185 млн грн.

При цьому вони підписували акти з фіктивними даними про обсяг, вартість та якість робіт. На підставі цих документів перераховували кошти з бюджету.

Розікрали майже 10 млн грн на ремонті доріг: у столиці учасники угруповання отримали підозру фото 2

«Відповідно до результатів експертних досліджень підрядники безпідставно отримали майже 10 млн грн, чим завдали збитків місцевому бюджету», – йдеться у повідомленні.

Розікрали майже 10 млн грн на ремонті доріг: у столиці учасники угруповання отримали підозру фото 3

Про підозру повідомили генеральному директору комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та чотирьом службовим особам підрядних організацій. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею – до 12 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що топ-чиновники «Київавтошляхмосту» отримали підозру за фінансові махінації

Теги: Київ дороги поліція підозра

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