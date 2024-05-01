Розікрали майже 10 млн грн на ремонті доріг: у столиці учасники угруповання отримали підозру

Про підозру повідомили генеральному директору комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та чотирьом службовим особам

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам угруповання, яке за даними слідства, розікрало 10 млн грн на ремонті доріг у столиці. Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як зазначається, у 2022-2023 роках комунальна корпорація уклала з рядом комерційних структур договори на ремонт доріг на суму понад 185 млн грн.

При цьому вони підписували акти з фіктивними даними про обсяг, вартість та якість робіт. На підставі цих документів перераховували кошти з бюджету.

«Відповідно до результатів експертних досліджень підрядники безпідставно отримали майже 10 млн грн, чим завдали збитків місцевому бюджету», – йдеться у повідомленні.

Про підозру повідомили генеральному директору комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та чотирьом службовим особам підрядних організацій. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею – до 12 років ув’язнення.

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