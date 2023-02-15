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Елітна нерухомість за безцінь? Заступник Єрмака відреагував на скандальне розслідування журналістів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Елітна нерухомість за безцінь? Заступник Єрмака відреагував на скандальне розслідування журналістів
Андрій Смирнов відреагував на розслідування журналістів про його родину
фото: з відкритих джерел

Ігора Смирнова, брата заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, звинуватили у величезних витратах

Брат заступника очільника Офісу президента Ігор Смирнов минулого року придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а також авто Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл. Про це стало відомо у розслідуванні «Української правди».

«Апартаменти, ділянка та паркомісце, згідно з офіційними документами, були придбані зі знижкою в декілька разів. А гроші, за словами брата, він узяв у позику», – пише Михайло Ткач, автор розслідування.

Він зауважує, що чиновники часто записують майно на родичів, щоб не звітувати про неї в електронних деклараціях. А елітну нерухомість можуть використовувати в якості хабаря посадовцям. 

«Незважаючи на обурення та вимоги суспільства звільнити Татарова з посади, він залишається працювати заступником Єрмака та має великий вплив на правоохоронну систему. А Смирнов своєю чергою в Офісі президента курирує судову гілку влади, яка вже багато років потребує реформи», – додає Ткач. 

Заступник керівника Офісу президента відреагував на звинувачення журналістів. За словами Андрія Смирнова, його брат – доросла людина, яка «вміє сама жити та домовлятися без сторонньої допомоги». Смирнов також наголосив, що він ніколи в житті не проходив поруч з тим будинком, де його брат придбав квартиру, а також він не користується автівками, про які мовилось у сюжеті розслідування.

«Михайле (розслідувач), у кінці своєї розповіді ви розповідали про ризики, таки визнаючи право мого брата на самостійне життя. Так, я розумію, що портрет бездоганного для вас можновладця, чиновника, політика – це сирота, який проживає в комунальній квартирі і в якого немає навіть внучатих племінників. Але повернемось до ризиків – вони є. І цей ризик, Михайле, в тому, що давши себе використати один раз, це ризикує стати своєрідним стандартом», – додав Смирнов.

Заступник глави Офісу президента поставив під сумнів якість журналістського розслідування. За словами заступника Андрія Єрмака, сюжет анонсували «на анонімному телеграм-каналі «Джокер», який належить Корбану». Смирнов зазначив, що анонс вже видалений, але збережений ним. Також він натякнув на користь від розслідування ексспівробітнику Адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову. Крім цього, Смирнов звинуватив журналіста в тому, що він не показав відео телефонних розмов з ним та його братом повністю.

Елітна нерухомість за безцінь? Заступник Єрмака відреагував на скандальне розслідування журналістів фото 1

Нагадаємо, що нещодавно журналістам «Української правди» довелося вибачатися за брехливі дані. Вони опублікували розслідування, що в ексзаступника міністра оборони Олександра Лієва нібито є російський паспорт, проте Міноборони України спростувало цю інформацію. 

Теги: Андрій Смирнов мотоцикл майно розслідування політика гроші нерухомість

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