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НАБУ передало до суду справу «Золотий мандарин» на 54 млн грн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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НАБУ передало до суду справу «Золотий мандарин» на 54 млн грн
За версією слідства, до схеми причетний колишній народний депутат України
фото: OpenUkraine.org

У схемі фігурує колишній народний депутат, який, за версією слідства, організував заволодіння коштами держбюджету

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу щодо заволодіння та легалізації 54,18 млн грн з державного бюджету України. За версією слідства, до схеми причетний колишній народний депутат України Георгій Логвинський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву відомства.
 
Як встановили детективи, у 2013-2016 роках екснардеп організував схему, за допомогою якої учасники справи домоглися виплати з державного бюджету коштів за спірною заборгованістю між підконтрольним підприємством ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».

У вересні 2013 року представник «Золотой Мандарин Ойл» звернувся до Європейського суду з прав людини із заявою про стягнення з державного бюджету України 54,18 млн грн. Йшлося про нібито невиплачену заборгованість «Київенерго» за судовим рішенням, яке, за твердженням заявника, не виконувалося з 2009 року.

НАБУ передало до суду справу «Золотий мандарин» на 54 млн грн фото 1
фото: НАБУ

Водночас детективи встановили, що на момент звернення до ЄСПЛ підприємство не вживало заходів для реального стягнення цієї заборгованості. Його майно та рахунки були арештовані для забезпечення зобов’язань перед державним «Родовід Банком» на суму понад 70 млн грн.

Крім того, за даними слідства, учасники схеми приховали від ЄСПЛ факт відступлення права вимоги до «Київенерго» іншому підприємству. Напередодні звернення до суду за це право вже було отримано 54,18 млн грн.

Надалі, як стверджують детективи, колишній народний депутат домовився з тодішнім керівництвом Міністерства юстиції про підготовку декларації про дружнє врегулювання спору. Документ фактично визнавав відповідальність держави за невиконання рішення у спорі між двома приватними компаніями, хоча право вимоги за цим спором уже було відчужене.

На підставі цієї декларації з державного бюджету на користь підконтрольного учасникам схеми підприємства перерахували 54,18 млн грн. За версією слідства, надалі кошти легалізували через конвертаційні центри.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює Георгія Логвинського в організації заволодіння 54 млн грн на користь компанії «Золотий мандарин» шляхом нібито обману ЄСПЛ у справі проти України.

Згодом у червні 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) повернула справу колишнього депутата Георгія Логвинського на новий розгляд у суд першої інстанції.

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Теги: НАБУ корупція корупція в Україні суд Георгій Логвинський

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