Сертифікати на 200 тис. грн: Кравченко розповів, що НАБУ вилучило у нього під час обшуків

Генпрокурор заявив, що детективи також забрали порожні конверти та документи з його особової справи

Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, що під час обшуку в його кабінеті детективи НАБУ вилучили чотири подарункові сертифікати магазину Canali номіналом по 50 тис. грн кожен. Загальна вартість сертифікатів становить 200 тис. грн. Також правоохоронці забрали кілька порожніх конвертів. Про це повідомляють ЗМІ, що підтвердили джерела «Главкому».

Він заявив, що сертифікати номіналом по 50 тис. грн кожен може придбати в межах своєї заробітної плати. «У мене вилучили небагато: якісь нові порожні конверти, чотири подарункові сертифікати по 50 тисяч гривень із магазину Canali», – цитують генпрокурора журналісти.

Крім того, у приймальні Кравченка слідчі вилучили ідентифікаційний код та інші дані з його особової справи. Генпрокурор також повідомив, що під час обшуків НАБУ отримало доступ до матеріалів окремих кримінальних проваджень, які зберігалися в кабінетах співробітників Офісу генпрокурора.

Кравченко також пояснив ситуацію із початком обшуків. За його словами, співробітники Управління державної охорони спочатку не пропускали детективів НАБУ до ОГП, оскільки ті не хотіли показувати постанови про обшук і повідомляти, до яких саме кабінетів прямують. Після розмови генпрокурора з керівниками НАБУ і САП слідчих пустили до будівлі.

Варто зазначити, що Canali – це італійський бренд чоловічого одягу класу люкс. Компанію заснували в 1934 році брати Джованні та Джакомо Каналі. Бренд спеціалізується на костюмах, верхньому одязі, сорочках, взутті та аксесуарах. Продукція Canali належить до преміального сегмента: вартість окремих речей та комплектів може становити тисячі євро. Бренд має магазини та представництва у багатьох країнах світу.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Раніше, у серпні, правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.