Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення

Обвинувачений перебуває під вартою з 26 липня 2024 року

Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон перебував за склом та вислухав рішення суду, оголошення якого тривало 4,5 години

В’ячеслав Зінченко усміхнувся після того, як почув рішення Шевченківського районного суду Львова про довічне позбавлення волі у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Реакція 20-річного обвинуваченого потрапила на відео. Про це повідомляє «Главком».

На кадрах із зали суду видно, як Зінченко перебуває за склом та слухає оголошення вироку. Коли суд оголосив про довічне позбавлення волі, обвинувачений усміхнувся.

Оголошення вироку тривало близько 4,5 години. За його підсумками суд призначив Зінченку довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Згідно з текстом вироку, 20-річний обвинувачений отримав довічне ув'язнення.

Суд визнав В’ячеслава Зінченка винним за двома статтями Кримінального кодексу України. За ч. 1 ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю») йому призначено чотири роки позбавлення волі, а за ч. 2 ст. 115 («Умисне вбивство») – довічне ув'язнення.

Також суд частково задовольнив цивільний позов доньки загиблої Софії Особи. За рішенням суду, Зінченко повинен відшкодувати їй 5 млн грн.

Як повідомляв «Главком», ввечері 19 липня 2024 року, В'ячеслав Зінченко, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.