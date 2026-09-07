Після спецоперації «Карфаген» семеро прокурорів можуть бути звільнені з посад

Зараз перевіряють держслужбовців і прокурорів, які потрапили до відомства за рекомендацією головного фігуранта розслідування

В Офісі генпрокурора готують подання до дисциплінарної комісії та перевірять працівників на поліграфі

Після спецоперації «Карфаген» в Офісі генерального прокурора можуть звільнити сімох прокурорів із різних департаментів. Відповідні подання планують направити до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, заявив генпрокурор Руслан Кравченко. Про це повідомляють ЗМІ, це підтвердили джерела «Главкому».

За його словами, в Офісі генерального прокурора зараз перевіряють державних службовців і прокурорів, які потрапили до відомства за рекомендацією головного фігуранта розслідування «Карфаген» Сергія Кропиви або самі фігурують у цьому провадженні.

Кравченко пояснив, що прокурорів не можна просто звільнити розпорядженням керівництва. Для цього необхідне рішення КДКП, тому зараз готуються відповідні подання щодо семи прокурорів.

Крім того, в Офісі генпрокурора видали розпорядження про масову перевірку працівників на поліграфі. Також проводитимуть моніторинг можливої причетності співробітників прокуратури до протиправної діяльності.

За результатами перевірок в Офісі генерального прокурора ухвалюватимуть рішення щодо подальшої роботи співробітників.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Раніше, у серпні, правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.