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Справу «Золотого мандарина» ексдепутата Логвинського відправлено на повторний розгляд

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Справу «Золотого мандарина» ексдепутата Логвинського відправлено на повторний розгляд
Георгій Логвинський підозрюється в організації заволодіння 54 млн грн на користь компанії «Золотий мандарин»
фото: партія «Народний фронт»

Колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді, який раніше відмовив у заочному арешті Логвинського

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) повернула справу колишнього депутата Георгія Логвинського на новий розгляд у суд першої інстанції. Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

Колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді, який раніше відмовив у заочному арешті Логвинського. Під час судового засідання прокурор наголосив, що існує обґрунтована підозра ризику, що ексдепутат може перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема впливати на свідків та суддів.

Тим часом адвокати Логвинського подали апеляційну скаргу, у якій просили змінити мотивувальну частину рішення та визнати всі докази недопустимими. Вони стверджували, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) констатував, що НАБУ та САП порушили імунітет Логвинського, який у нього є через дружину-суддю Європейського суду, а загалом у справі начебто закінчились строки досудового розслідування.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює Георгія Логвинського в організації заволодіння 54 млн грн на користь компанії «Золотий мандарин» шляхом нібито обману ЄСПЛ у справі проти України.

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Теги: Георгій Логвинський корупція суд кримінал

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