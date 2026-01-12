Справа «Золотого мандарина»: завершено слідство

У січні 2020 року детективи і прокурори викрили шістьох учасників злочину

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі щодо заволодіння та легалізації 54,179 млн грн з держбюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, у 2013-2016 роках колишній народний депутат України розробив та реалізував злочинну схему заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману ЄСПЛ щодо спірних правовідносин між підконтрольним учасникам схеми підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».

«Зокрема, у вересні 2013 року представник ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» за вказівкою підозрюваного звернувся до ЄСПЛ із заявою про стягнення з державного бюджету України 54,179 млн грн як начебто невиплаченої заборгованості ПАТ «Київенерго» за судовим рішенням, яке, за заявою, не виконувалося з 2009 року», – йдеться у повідомленні.

Водночас детективи встановили, що на момент звернення до ЄСПЛ підприємство не вживало заходів для реального стягнення заборгованості, оскільки все його майно та рахунки були арештовані з метою забезпечення виконання зобов’язань перед державним АТ «Родовід Банк» на суму понад 70 млн грн, а директор товариства був притягнутий до кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами. Крім того, підозрювані приховали від суду факт відступлення напередодні звернення до ЄСПЛ права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншого підприємства та отримання за це 54,18 млн грн.

Надалі, за даними слідства, колишній народний депутат за домовленістю з тодішнім керівництвом Міністерства юстиції забезпечив підготовку урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ декларації про дружнє врегулювання спору, якою фактично було визнано вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким вже було відчужено. На підставі цієї декларації на користь підконтрольного підозрюваним та його поплічникам підприємства було повторно перераховано 54,179 млн грн – цього разу з державного бюджету України. Далі ці кошти, за версією слідства, були легалізовані з використанням конвертаційних центрів.

У січні 2020 року детективи і прокурори викрили шістьох учасників злочину. У липні 2023 року повідомили колишньому народному депутату України про підозру як організатору злочину. Повідомлення про підозру стало можливим після припинення його імунітету, який він мав як родич судді Європейського суду з прав людини. Оскільки напередодні припинення імунітету підозрюваний залишив територію України, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 та ст. 278 КПК України.

Згодом у травні 2025 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід фігуранту так званої справи «Золотого мандарина». Йдеться про колишнього народного депутата від «Народного фронту» Георгія Логвинського.