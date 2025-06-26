Запросив військового на побачення, аби вбити: СБУ затримала агента ФСБ

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Зловмисник намагався вбити військового Національної гвардії у Києві

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який на замовлення мав вчинити серію терактів у північних регіонах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, одним із завдань агента була ліквідація військового Національної гвардії у Києві. Для цього ворог заманив українського воїна в один із столичних дворів під виглядом «побачення» із дівчиною з «чата для знайомств». Коли військовий прибув на локацію, окупанти дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), який знаходився у скутері, припаркованому поруч із «місцем побачення». Внаслідок події ніхто не постраждав.

За даними справи, ворожим агентом виявився 19-річний мешканець Київщини, який шукав «легких заробітків» на Телеграм-каналах. Після вербування агент прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку.

«Фігурант придбав скутер, у багажнику якого заховав СВП, і доправив його до місця запланованого теракту. Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим – підготовка нового теракту», – зауважила СБУ.

Правоохоронці затримали фігуранта «по гарячих слідах» одразу після підпалу автівки. Під час обшуку у затриманого вилучено компоненти до СВП і телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали російську агентку, яка 20 червня здійснила теракт проти оборонців Харкова. Російські спецслужби активували саморобний вибуховий пристрій, який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових. Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм «волонтерського» моторолера.