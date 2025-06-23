Спецпідрозділ СБУ «Альфа» святкує річницю: цікаві факти

«Альфівці» ефективно діють на землі й у повітрі, а й навіть під водою

У понеділок, 23 червня, в Україні відзначається 31-й день народження Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. Це легендарний підрозділ, який є одним із ключових елементів національної системи безпеки. Про це повідомляє «Главком».

«Альфа» – один із найелітніших спецпідрозділів в Україні. Його воїнів тренують для виконання завдань не тільки на землі й у повітрі, а й навіть під водою. Тому спецпризначенці Служби безпеки ефективно діють в усіх трьох стихіях.

Саме підрозділ «Альфа» першим у світі знищив FPV-дроном ворожий гелікоптер у польоті. У 2024 році бійці Служби безпеки підбили аж два ворожі повітряні судна на Курщині. Це перший приклад в історії воєн, коли дрони вразили вертольоти в русі, а не статичні цілі. Окрім того, бійці брали участь в спецоперації «Павутина», яка вивела з ладу третину стратегічної авіації РФ.

Також бійці підрозділу провели унікальну операцію і взяли в полон понад ворогів одночасно. У серпні 2024 року воїни Служби безпеки провели унікальну дронно-штурмову операцію на Курщині, за результатами якої захопили одразу 103 солдатів РФ.

За свій внесок у боротьбу з окупантами під час повномасштабного вторгнення 17 спецпризначенців ЦСО «А» СБУ нагороджені званням Героя України. Ще 869 бійців отримали державні нагороди за мужність та героїзм.

У свій день народження ЦСО «А» продовжує працювати – готуються нові операції, які стануть черговим «сюрпризом» для противника. Підрозділ активно набирає новобранців. Долучитися до нього можуть і цивільні, які після підготовки стануть частиною елітної команди.