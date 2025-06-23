Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спецпідрозділ СБУ «Альфа» святкує річницю: цікаві факти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Спецпідрозділ СБУ «Альфа» святкує річницю: цікаві факти
Бійці Центру спеціальних операцій «А» є одними із найелітніших в Україні
фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Альфівці» ефективно діють на землі й у повітрі, а й навіть під водою

У понеділок, 23 червня, в Україні відзначається 31-й день народження Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. Це легендарний підрозділ, який є одним із ключових елементів національної системи безпеки. Про це повідомляє «Главком».

«Альфа» – один із найелітніших спецпідрозділів в Україні. Його воїнів тренують для виконання завдань не тільки на землі й у повітрі, а й навіть під водою. Тому спецпризначенці Служби безпеки ефективно діють в усіх трьох стихіях.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Саме підрозділ «Альфа» першим у світі знищив FPV-дроном ворожий гелікоптер у польоті. У 2024 році бійці Служби безпеки підбили аж два ворожі повітряні судна на Курщині. Це перший приклад в історії воєн, коли дрони вразили вертольоти в русі, а не статичні цілі. Окрім того, бійці брали участь в спецоперації «Павутина», яка вивела з ладу третину стратегічної авіації РФ.

Також бійці підрозділу провели унікальну операцію і взяли в полон понад ворогів одночасно. У серпні 2024 року воїни Служби безпеки провели унікальну дронно-штурмову операцію на Курщині, за результатами якої захопили одразу 103 солдатів РФ.

За свій внесок у боротьбу з окупантами під час повномасштабного вторгнення 17 спецпризначенців ЦСО «А» СБУ нагороджені званням Героя України. Ще 869 бійців отримали державні нагороди за мужність та героїзм.

У свій день народження ЦСО «А» продовжує працювати – готуються нові операції, які стануть черговим «сюрпризом» для противника. Підрозділ активно набирає новобранців. Долучитися до нього можуть і цивільні, які після підготовки стануть частиною елітної команди.

Читайте також:

Теги: СБУ свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ постійно ловить молодих диверсантів
Масштабна кампанія росіян: хто виграє війну за українських підлітків
29 травня, 17:15
1 червня – День працівників водного господарства України
1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 червня, 00:01
11 червня – Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 червня, 00:02
Стрибки через багаття – один з найголовніших атрибутів свята Івана Купала.
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
Вчора, 22:00
Зеленський: «офіс» нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії
Офіс операції «Павутина» знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ – Зеленський
1 червня, 21:40
Колаборантам загрожує довічне увʼязнення
Наводили ракети через відеореєстратори. Правоохоронці викрили російських агентів
26 травня, 10:25
СБУ передала до суду справу двох колаборанток, які русифікують кримських школярів
Україна судитиме двох колаборанток, які впроваджували путінську пропаганду в кримських школах
4 червня, 12:43
Внаслідок операції «Павутина» росіяни втратили 34% стратегічної авіації
Спецоперація «Павутина»: СБУ оприлюднила відео, яке показує повний шлях FPV-дрона
7 червня, 16:37
10 років позбавлення волі заочно отримав Аркадій Гостєв
Створив мережу катівень на Херсонщині. Російський генерал Гостєв отримав 10 років тюрми
19 червня, 18:22

Події в Україні

174 кримінальних проваджень стосовно священників УПЦ МП. Генерал СБУ Малюк відзвітував про боротьбу з агентами в рясах
174 кримінальних проваджень стосовно священників УПЦ МП. Генерал СБУ Малюк відзвітував про боротьбу з агентами в рясах
Малюк розказав, як СБУ оберігає своїх агентів, що провели успішні операції в тилу ворога
Малюк розказав, як СБУ оберігає своїх агентів, що провели успішні операції в тилу ворога
«Били в баки». Малюк повідомив подробиці легендарної спецоперації «Павутина»
«Били в баки». Малюк повідомив подробиці легендарної спецоперації «Павутина»
«Початок нової епохи». Малюк прокоментував останнє підводне ураження Кримського мосту
«Початок нової епохи». Малюк прокоментував останнє підводне ураження Кримського мосту
Малюк розказав, як російські митники допомогли реалізувати спецоперацію «Павутина»
Малюк розказав, як російські митники допомогли реалізувати спецоперацію «Павутина»
Замах на Стерненка. Генерал СБУ Малюк розкрив деталі гучної спецоперації
Замах на Стерненка. Генерал СБУ Малюк розкрив деталі гучної спецоперації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
43K
«Гру ще не закінчено»: головний помічник верховного лідера Ірану зробив заяву
41K
Білоруський опозиціонер Тихановський уперше зробив заяву про Україну
31K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
31K
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua