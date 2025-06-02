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Нардеп пояснив, чи можна повторити операцію «Павутина» і назвав найскладніший її етап

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Нардеп пояснив, чи можна повторити операцію «Павутина» і назвав найскладніший її етап
Костенко: Дрони відносно недорогі, але операція коштувала недешево
фото з відкритих джерел

Нардеп: Про операцію «Павутина» знало небагато людей

Народний депутат України Роман Костенко розповів подробиці спецоперації СБУ «Павутина», в межах якої в Росії вдалося уразити десятки військових літаків. Він також пояснив, чому провести другу таку операцію неможливо. Як передає «Главком», про це секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів у ефірі Radio NV.

За словами Костенка, про операцію «Павутина» знало небагато людей. Навіть деякі оператори дронів долучалися до неї вже на фінальному етапі. Були створені умови, підготовлені технічні можливості. Фахівці натренували штучний інтелект, аби дрони могли відрізняти військові літаки на російських аеродромах.

«Паралельно проводилася розвідка на аеродромах. Адже росіяни постійно намагалися переміщувати літаки… Потім найскладніший етап – перевезення туди самих дронів. Ще складніше – перевезення засобів ураження», – розповів народний обранець. Коли ж усе нарешті доставили до Росії, працівникам СБУ треба було забезпечити секретність такої операції, зокрема від ворожої контррозвідки.

Костенко пояснив, чому неможливо провести дві такі спецоперації. «І найголовніше – це організація взаємодії. Адже я певен, що дві такі операції поспіль провести майже неможливо. І розуміли, якщо одна почнеться трохи раніше, то на всіх інших аеродромах буде миттєва реакція», – зазначив нардеп.

Депутат також розповів про закладені на операцію ресурси. Костенко погодився з твердженням про те, що Україна дешевими дронами знищила третину стратегічної авіації РФ. Але, незважаючи на дешевизну БпЛА, основна маса ресурсів пішла на інше.

«Це підготовка, створення можливостей, переправка дронів, вербування агентів на стороні РФ. Тому дрони відносно недорогі, але операція коштувала недешево. Хоча, звичайно, – менше, ніж ті втрати, які понесла РФ», – підсумував народний обранець.

Як відомо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж $2 млрд. Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

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Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни. За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичного погляду. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, Osint-аналітик Кріс Біггерс оприлюднив перші супутникові знімки, зроблені після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня.

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Теги: СБУ Роман Костенко

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