Операція «Павутина». Росіяни оголосили власника фур у розшук: він нібито українець

Артем Тимофеєв, якого оголосили у розшук у справі про атаку на російські аеродроми

Водії фур, із яких злітали дрони, заявляли, що транспортні засоби належать 37-річному Артему

Російські правоохоронці оголосили в розшук 37-річного Артема Тимофеєва у справі про атаку на аеродроми. Він буцімто був власником вантажівок, із яких злітали дрони. Як передає «Главком», про це пишуть російські Telegram-канали та «Дождь».

За даними одних джерел повідомляється, що Тимофеєв народився в Житомирі, інші ж місцем його народження називають Донецьк. Підозрюваний нібито жив у Києві, а кілька років тому переїхав до Челябінської області, де він та його родина отримали реєстрацію.

У 2021 році Тимофеєв працював у компанії «АРС Груп», а в жовтні 2024-го почав займатися підприємництвом у сфері вантажоперевезень. Для цього в грудні він придбав кілька автомобілів, за допомогою яких напередодні було здійснено атаки на аеродроми.

За даними російських каналів, орієнтування на Тимофеєва направили в усі відділи російського Міністерства внутрішніх справ. Водії фур, із яких злітали дрони, також заявляли, що транспортні засоби належать 37-річному Артему. Вони казали, що не знали, що везуть дрони, думаючи, що всередині фур – каркасні будинки.

Як відомо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж $2 млрд. Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни. За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичного погляду. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, Osint-аналітик Кріс Біггерс оприлюднив перші супутникові знімки, зроблені після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня.