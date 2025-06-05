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Справа Фаріон. Суд продовжив запобіжний захід Зінченку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Справа Фаріон. Суд продовжив запобіжний захід Зінченку
В’ячеслава Зінченка звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон
фото з відкритих джерел

Сторона захисту просила змінити обвинуваченому тримання під вартою на домашній арешт

Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому в убивстві громадської діячки, мовознавиці Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко буде під вартою ще 60 днів без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Еспресо».

Сьогодні, 5 червня, суд продовжив розгляд справи вбивства Фаріон. Адвокат обвинуваченого В'ячеслава Зінченка попросив змінити запобіжний захід для свого підопічного на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Так, Зінченко буде під вартою до 4 серпня 2025 року.

Водночас сторона обвинувачення наголосила на потребі продовжити тримати Зінченка під вартою. За словами прокурора, хлопець не має місця проживання у Львові та області, а проконтролювати його поведінку під час дороги до Дніпра буде неможливо. Крім того, обвинувачений може чинити тиск на свідків, яких ще не було опитано.

Нагадаємо, 1 травня у Шевченківському районному суді Львова було перенесено засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Минулі два засідання переносили через погане самопочуття підозрюваного В'ячеслава Зінченка. В'ячеслава Зінченка привезли до зали суду о 12:05. Жоден з його адвокатів не з'явився. Захисник підозрюваного Юрій Немировський подав електронну заяву про перенесення засідання.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

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Теги: Ірина Фаріон вбивство

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