СБУ оголосила підозру інженеру з України, який розробляє навігацію для російських ракет

Олег Борсук керує розробкою навігаційних систем для крилатих і балістичних ракет, якими РФ обстрілює Україну

Служба безпеки повідомила про підозру українському інженеру, який розробляє навігаційні системи для російських крилатих і балістичних ракет. Олег Борсук, після втечі з України у 2009 році до Росії, став головним розробником супутникової навігації для російських ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

61-річний уродженець Черкаської області очолював лабораторію на одному з місцевих оборонних заводів, але у 2009 звільнився та виїхав до Росії. «Після переїзду до Москви Борсук погодився обіймати посаду заступника гендиректора конструкторського бюро «Навіс», яке входить до переліку провідних компаній військово-промислового комплексу РФ», – йдеться у повідомленні.

Під керівництвом Борсука розробляються та модернізуються навігаційні системи GPS/Glonass для крилатих і балістичних ракет, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер». У 2023 році виготовлено майже 3,2 тис. супутникових блоків.

«Надалі окупанти використовували це обладнання для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України. Відповідні системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та «Калібр», якими рашисти так само регулярно атакують українські об’єкти», – йдеться в дописі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служба безпеки оголосила Борсуку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше «Главком» повідомляв, що контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали російську агентку, яка 20 червня здійснила теракт проти оборонців Харкова. Російські спецслужби активували саморобний вибуховий пристрій, який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових. Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм «волонтерського» моторолера.

Також «Главком» писав, що російські спецслужби намагалися завербувати 15-річну школярку з Івано-Франківська. Під час проведення оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, «підсилити» його гайками та заховати у термос.