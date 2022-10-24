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ЗСУ опублікували термінове звернення до окупантів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ опублікували термінове звернення до окупантів (відео)
Російським солдатам пропонують поставити собі питання, за що вони воюють
фото: Генштаб

У зверненні зазначається, що Україна ніколи не погрожувала Росії.

Українські захисники опублікували термінове звернення до російських окупантів, яких мобілізували на війну до України. Своє звернення Збройні сили України опублікували у Facebook.

«Ви перебуваєте на території чужої країни та берете участь у військових злочинах російського керівництва. Щодня вас кидають на забій. Для вашого командування ви видатковий матеріал. Втрати ніхто не рахує», – йдеться у зверненні.

Російським солдатам пропонують поставити собі питання, за що вони воюють і відразу пропонують варіанти.  «За страх ваших вождів втратити владу? За їхній спосіб життя, створений на грошах, вкрадених у вас і ваших сімей? За їхню тупість і некомпетентність?» – перераховують ЗСУ.

У зверненні зазначається, що Україна ніколи не погрожувала Росії.

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. 

Теги: ЗСУ війна окупанти

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