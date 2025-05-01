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У Бортничах вибухнули касетні боєприпаси, які могли бути розкидані під час нічної атаки РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Бортничах вибухнули касетні боєприпаси, які могли бути розкидані під час нічної атаки РФ
ППО працює по російськиї дронах
фото: Шевченківська РДА у м Києві/Facebook

У Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів

Сьогодні, 1 травня, у Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки дронів РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дарницьку та Шевченківську районні держадміністрації у м. Києві та Міністерстві внутрішніх справ України.

«У Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки дронів», – йдеться у повідомленні Шевченківської РДА.

У Дарницькій РДА закликали людей перебувати у безпечних місцях, бажано у підвалі. Там попереджають про можливі вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які розкидали дрони РФ вночі у мікрорайоні Бортничі.

У КМДА закликали людей не підіймати із землі невідомі знахідки, які можуть виявитися вибухонебезпечними. Також просять містян у разі виявлення підозрілих предметів одразу повідомляти рятувальників або поліцію:

  • 101 – ДСНС;
  • 102 – Національна поліція.

У Дарницькому районі Києва працюють групи піротехніків, повідомили пізніше у Міністерстві внутрішніх справ.

«Доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції. Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських», – йдеться у повідомленні. 

Раніше «Главком» повідомляв, що 1 травня, у різних районах Києва можуть лунати вибухи касетних боєприпасів, які вночі росіяни розкидали з «шахедів». 

Нагадаємо, у ніч на 1 травня ворожі дрони атакували Київ та область. У регіоні працювала ППО. Місцеві пабліки пишуть, що на Київщині зайнялась пожежа після російської атаки, 

Теги: пожежа боєприпаси Facebook поліція росіяни

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