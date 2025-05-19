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Внаслідок зіткнення мексиканського судна з Бруклінським мостом загинули двоє людей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Внаслідок зіткнення мексиканського судна з Бруклінським мостом загинули двоє людей
Судно ВМС Мексики зіткнулось з Бруклінським мостом у Ньо-Йорку
фото: Reuters

Судно втратило керування через відмову двигуна та сильну течію

Мексиканський навчальний вітрильник Cuauhtémoc зіткнувся з Бруклінським мостом у Нью-Йорку. На борту перебували 277 осіб, переважно курсантів Військово-морських сил Мексики. Внаслідок аварії загинули двоє членів екіпажу, ще 19 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Daily Beast.

Четверо осіб перебувають у критичному стані.

Серед загиблих – 20-річна курсантка Америка Ямілет Санчес з Веракрусу та моряк Адал Хаїр Маркос з Оахаки. Обидва перебували на щоглах судна під час зіткнення. T

За попередніми даними, судно втратило керування через відмову двигуна та сильну течію, що призвело до зіткнення з мостом.

Відеозаписи очевидців зафіксували момент удару, коли щогли судна вдарилися об конструкцію мосту, спричинивши обвалення частини рангоута.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс підтвердив, що міст не зазнав структурних пошкоджень і був швидко відкритий для руху після інциденту. На місці події працювали рятувальні служби, які оперативно евакуювали постраждалих.

Раніше ВМС Мексики підтвердили факт аварії, але не надали уточнень щодо постраждалих. Поліція повідомила, що всім постраждалим надається необхідна допомога.

Барк Cuauhtémoc, збудований у 1982 році, перебував у Нью-Йорку в рамках навчального походу з підготовки до регати, запланованої на наступний рік до 250-річчя незалежності США.

Теги: корабль поліція Нью-Йорк смерть

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