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У США знайшли живою жінку, яка зникла понад 60 років тому

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У США знайшли живою жінку, яка зникла понад 60 років тому
Жінка пропала у 1962 році
фото: the gurdian

На момент зникнення жінка була одруженою та виховувала двох дітей

Американські правоохоронці розшукали жінку, яка зникла майже 63 роки тому. Як повідомляє Gurdian, вона жива, перебуває у безпеці та почувається добре, інформує «Главком».

Йдеться про Одрі Бакеберг – мешканку штату Вісконсин, яка у 1962 році, будучи 20-річною, зникла безвісти. На момент зникнення вона була одруженою та виховувала двох дітей. Востаннє її бачили 7 липня того року.

За словами няні родини, яка супроводжувала Одрі у день зникнення, вони разом автостопом дістались до Медісона, а звідти автобусом до Індіанаполіса. Останній раз Бакеберг бачили, коли вона зникла за рогом будівлі біля автобусної зупинки.

Минуло понад 60 років, перш ніж поліції вдалося встановити місце перебування жінки. За інформацією офісу шерифа округу Сок, сьогодні Одрі Бакеберг 82 роки, вона мешкає за межами штату, але точне місце проживання не розголошується.

Як зазначив детектив Ісаак Гансон, ключем до успіху у розслідуванні став генеалогічний профіль сестри Одрі на сайті Ancestry. Саме він допоміг вийти на слід жінки.

«Вона залишила це життя позаду й просто жила далі. У її голосі звучало щастя, вона була впевнена у своєму виборі й не шкодує про рішення», – розповів Гансон після телефонної розмови з Бакеберг.

Як повідомляє BBC з посиланням на організацію Wisconsin Missing Persons Advocacy, Одрі вийшла заміж за Рональда Бакеберга ще у 15-річному віці. Перед зникненням вона зверталася до поліції, стверджуючи, що чоловік погрожує їй смертю. Про це також повідомляє Charley Project, що займається справами зниклих безвісти.

Нагадаємо, у США несподівано зникла 81-річна конгресвумен республіканка Кей Грейнджер. Вона не з’являлася на робочому місці з середини липня. Телефонні дзвінки колег політикиня ігнорувала, на повідомлення не відповідала. Про це пише газета Dallas Express.

Теги: США поліція

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