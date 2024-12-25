«Нова пошта» попередила про фішингову розсилку від кіберзлочинців: як захиститися

Зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією

Підрозділ кібербезпеки компанії вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки

Вранці 25 грудня кіберзлочинці розіслали українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед «Новою поштою». Пресслужба компанії відреагувала на ці повідомлення, нагадавши правила кібербезпеки.

У компанії наголосили, що ці листи не мають до «Нової пошти» жодного відношення.

Там заявили, що зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією – у цьому випадку заявляють про борг.

Також у «Новій пошті» нагадали правила кібербезпеки:

Перевіряйте адресу відправника. Оригінальні листи від «Нової пошти» приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни в написанні.

Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.

Якщо ви відкрили лист або вкладення – негайно змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію для вашої електронної пошти, щоб захистити акаунт від несанкціонованого доступу.

Якщо ви отримали такий лист – перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

Підрозділ кібербезпеки компанії вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки.

У компанії наголосили, що їхній підрозділ кібербезпеки вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки.

Усім користувачам, які намагалися відкрити вкладення у цих листах, кіберфахівці компанії рекомендують наступне:

Встановіть антивірусну програму (з актуальною базою даних) і виконайте повну перевірку вашого пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення. Повністю перевстановіть операційну систему для усунення потенційно прихованих загроз, якщо під час перевірки було виявлено шкідливе ПЗ або є підозри на компрометацію системи.

Ці дії є необхідними для захисту ваших даних і запобігання подальшим ризикам, наголошують кіберфахівці.

Нагадаємо, авіакомпанія Supernova Airlines групи компаній Nova («Нова пошта») отримала дозвіл на чартерні рейси всередині ЄС.

До слова, відділення найбільших поштових операторів в Україні «Укрпошта» та «Нова пошта» не працюватимуть у перший день Нового року – 1 січня 2025 року.