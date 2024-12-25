«Нова пошта» попередила про фішингову розсилку від кіберзлочинців: як захиститися
Підрозділ кібербезпеки компанії вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки
Вранці 25 грудня кіберзлочинці розіслали українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед «Новою поштою». Пресслужба компанії відреагувала на ці повідомлення, нагадавши правила кібербезпеки.
У компанії наголосили, що ці листи не мають до «Нової пошти» жодного відношення.
Там заявили, що зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією – у цьому випадку заявляють про борг.
Також у «Новій пошті» нагадали правила кібербезпеки:
- Перевіряйте адресу відправника. Оригінальні листи від «Нової пошти» приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни в написанні.
- Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.
- Якщо ви відкрили лист або вкладення – негайно змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.
- Увімкніть двофакторну аутентифікацію для вашої електронної пошти, щоб захистити акаунт від несанкціонованого доступу.
- Якщо ви отримали такий лист – перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.
- Підрозділ кібербезпеки компанії вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки.
У компанії наголосили, що їхній підрозділ кібербезпеки вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки.
Усім користувачам, які намагалися відкрити вкладення у цих листах, кіберфахівці компанії рекомендують наступне:
- Встановіть антивірусну програму (з актуальною базою даних) і виконайте повну перевірку вашого пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення.
- Повністю перевстановіть операційну систему для усунення потенційно прихованих загроз, якщо під час перевірки було виявлено шкідливе ПЗ або є підозри на компрометацію системи.
Ці дії є необхідними для захисту ваших даних і запобігання подальшим ризикам, наголошують кіберфахівці.
Нагадаємо, авіакомпанія Supernova Airlines групи компаній Nova («Нова пошта») отримала дозвіл на чартерні рейси всередині ЄС.
До слова, відділення найбільших поштових операторів в Україні «Укрпошта» та «Нова пошта» не працюватимуть у перший день Нового року – 1 січня 2025 року.
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