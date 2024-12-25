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«Нова пошта» попередила про фішингову розсилку від кіберзлочинців: як захиститися

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Нова пошта» попередила про фішингову розсилку від кіберзлочинців: як захиститися
Зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією
фото: «Нова пошта», Facebook

Підрозділ кібербезпеки компанії вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки

Вранці 25 грудня кіберзлочинці розіслали українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед «Новою поштою». Пресслужба компанії відреагувала на ці повідомлення, нагадавши правила кібербезпеки.

У компанії наголосили, що ці листи не мають до «Нової пошти» жодного відношення.

Там заявили, що зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією – у цьому випадку заявляють про борг.

Також у «Новій пошті» нагадали правила кібербезпеки:

  • Перевіряйте адресу відправника. Оригінальні листи від «Нової пошти» приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни в написанні.
  • Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.
  • Якщо ви відкрили лист або вкладення – негайно змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.
  • Увімкніть двофакторну аутентифікацію для вашої електронної пошти, щоб захистити акаунт від несанкціонованого доступу.
  • Якщо ви отримали такий лист – перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.
  • Підрозділ кібербезпеки компанії вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки.

У компанії наголосили, що їхній підрозділ кібербезпеки вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки.

Усім користувачам, які намагалися відкрити вкладення у цих листах, кіберфахівці компанії рекомендують наступне:

  1. Встановіть антивірусну програму (з актуальною базою даних) і виконайте повну перевірку вашого пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення.
  2. Повністю перевстановіть операційну систему для усунення потенційно прихованих загроз, якщо під час перевірки було виявлено шкідливе ПЗ або є підозри на компрометацію системи.

Ці дії є необхідними для захисту ваших даних і запобігання подальшим ризикам, наголошують кіберфахівці.

Нагадаємо, авіакомпанія Supernova Airlines групи компаній Nova («Нова пошта») отримала дозвіл на чартерні рейси всередині ЄС.  

До слова, відділення найбільших поштових операторів в Україні «Укрпошта» та «Нова пошта» не працюватимуть у перший день Нового року – 1 січня 2025 року. 

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Теги: Нова пошта пошта правила

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