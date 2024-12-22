Туристів чекають нові податки: скільки коштуватиме відпочинок у 2025 році

Обов'язкові туристичні збори в новому році піднімуть Греція, Португалія і Таїланд

У 2025 році мандрівникам доведеться окрім вартості авіаквитків та готелів закладати до бюджету ще й збільшені туристичні податки. Видання Which? склало перелік топових туристичних країн світу, які у наступному році піднімуть обов'язкові збори для мандрівників.

Десятки напрямків у всьому світі вже стягують плату – також відому як туристичний збір, міський збір з тих, хто відвідує регіон як турист. Зараз кілька нових країн оголосили про нові або підвищені туристичні податки на 2025 рік, а інші також розглядають можливість запровадження плати для відвідувачів.

«Сума туристичних зборів може варіюватися від еквівалента кількох євро до сотень у деяких місцях. Іноді вони використовуються для компенсації наслідків туризму або для інвестування в місцевий розвиток і добробут жителів; вони також впливають на зменшення кількості відвідувачів, коли місце страждає від надмірного рівня туризму», – пояснює видання.

Які країни піднімуть обов'язкові туристичні збори:

Греція

З 2025 року у Греції значно збільшаться податки для туристів. Уряд сподівається таким чином компенсувати збитки, які потоки туристів завдають історичним пам'яткам та природі. Зокрема країна знову підніме щоденний податок для туристів: з листопада по лютий доведеться платити по 2 євро за кожен день, проведений у Греції (збільшення з 50 центів), тоді як у високий сезон із квітня по жовтень збір зросте до 8 євро на день. Таким чином, за тиждень відпочинку в країні кожному туристу доведеться заплатити додаткові 56 євро.

Португалія

Необхідність платити туристичний податок у цій сонячній країні залежить від кожного окремого муніципалітету, як і його сума (у середньому 1-2 євро за ніч). Так, у 2024 році податок за відвідування стягували щонайменше 26 муніципалітетів, включно з багатьма місцями в регіоні Алгарве, а також найбільшими містами Лісабон і Порту. Ну а з січня 2025 року по 2 євро з людини за ніч почнуть стягувати й Азорські острови.

Таїланд

Очікується, що багатостраждальний туристичний податок у Таїланді, введення якого вже неодноразово переносили, все ж набуде чинності в середині 2025 року. Пропозиції ще не затверджені, але планується, що ті, хто прибуде суходолом, повинні будуть заплатити одноразовий збір у розмірі 300 бат (близько 8 євро), а ті, хто прибуде морем, заплатять 150 бат (близько 4 євро).

Франція

Париж оголосив про нові правила туристичних податків на 2025 рік, які в сумі підвищаться майже на 200%. У французькій столиці діють як загальний туристичний податок, так і регіональний податок, обидва вони засновані на типі розміщення. Сума варіюється від 1,95 євро за тризіркові готелі до 15,6 євро з людини за ніч у розкішних палацах або засобах розміщення без класифікації.

Іспанія

Місто Моган на острові Гран-Канарія з 2025 року братиме з туристів додатково по 15% від вартості проживання в готелі або орендованих апартаментів.

Італія

Венеція, яка 2024 року запровадила плату за відвідування міста в певні дні, 2025 року продовжить її дію, подвоївши вартість із 5 до 10 євро для тих туристів, які бронюють візит у місто в останню хвилину – менше, ніж за чотири дні до візиту.

Нідерланди

2025 року столиця Амстердам підніме з 14 до 14,5 євро податок для круїзних туристів – тих, хто прибуває в місто морським або річковим транспортом.

Цікаво, що польський уряд обговорює введення нового податку, який може вплинути на вартість авіаперевезень.Як відомо, в умовах війни Польща вимушено стала справжнім транспортним хабом для багатьох українців, які активно користуються її аеропортами. Рішення передбачає додаткову плату за кожного пасажира, що вилітає з Польщі, або транзитом перетинає повітряний простір країни.