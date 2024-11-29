Президент Євроради Мішель передав свої повноваження експремʼєру Португалії Кошті
Мішель заявив, що головування в Єврораді було «честю його життя» та побажав успіхів Кошті
Президент Європейської ради Шарль Мішель 29 листопада офіційно передав свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Португалії Антоніу Кошті. Про це йдеться на сайті Євроради.
Мішель заявив, що головування в Єврораді було «честю його життя» та побажав успіхів Кошті.
«Шановний Антоніо, ми багато років сиділи за одним столом Ради, як колеги, як друзі. На жаль, ні у вас, ні у мене немає кришталевої кулі, щоб визначити виклики, які стоять перед нами. Але від щирого серця я сподіваюся, що наступні кілька років будуть менш бурхливими, ніж попередні», – додав він.
Chairing the European Council has been the honour of my life.
I would like to thank everyone at @eucouncil for your dedication and hard work.
Dear António, I wish you all the best.
Vive l'Europe! pic.twitter.com/fqVO4UOeYM
Нагадаємо, 27 листопада Європейський парламент під час пленарного засідання в Страсбурзі більшістю голосів затвердив склад нової Єврокомісії, який був раніше запропонований президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Очікується, що фон дер Ляйєн головуватиме у найбільш «правій» Єврокомісії за десятиліття. Майже половина з 27 комісарів, включаючи фон дер Ляйєн, є правоцентристами, один – ультраконсерватором, а один – ультраправим. Головною дипломаткою ЄС стала колишня премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас.
Як повідомлялося, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запровадила нові правила прийому на роботу персоналу, в якому передбачаються додаткові перевірки, щоб уникнути можливого конфлікту інтересів.
До слова, голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що Європейському Союзу необхідно створити власну організацію безпеки, яка має доповнювати НАТО.
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