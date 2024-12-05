Бойових медиків більше не переводитимуть у піхоту: Зеленський підписав указ

Щодня у зоні бойових дій військові медики борються за життя поранених українських бійців

Уряд має опрацювати за місяць питання щодо можливого перегляду умов механізму бронювання військовозобов'язаних медпрацівників

В Україні заборонять переводити людей із медичною освітою до піхоти, з цієї метою на період воєнного стану розроблять додаткову нормативно-правову базу. Про це стало відомо з указуі №817/2024 президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, уряд має розробити додаткове нормативно-правове врегулювання «встановлення на період дії воєнного стану заборони на призначення осіб з медосвітою на посади військової служби, які безпосередньо не пов'язані із медичною практикою (службою)».

Такі правила не стосуватимуться окремих випадків, коли призначення відбувається за власним бажанням людини.

Також уряд має опрацювати за місяць питання щодо можливого перегляду умов механізму бронювання військовозобов'язаних медпрацівників, фахівців з реабілітації та інших працівників сфери охорони здоров'я.

Зокрема, це стосується зняття обмежень щодо кількості військовозобов'язаних працівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності.

Також обласні держадміністрації хочуть зобов'язати узгоджувати з органами виконавчої влади критерії, за якими вони визначають підприємства критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань у особливий період.

Нагадаємо, раніше кілька українських нардепів написали про те, що військових медиків почали переводити до піхоти. Зокрема, за словами нардепа Анни Скороход, її знайомого реабілітолога «перевели на посаду стрілка» і він фактично перестав виконувати свої функції медика. Народний депутат України Олексій Гончаренко також заявив про збільшення випадків переведення фахових медиків на бойові посади у піхоті.

У відповідь на такі заяви у Генштабі ЗСУ запевнили, що медиків переводять до стабілізаційних пунктів бригад, які перебувають у районі ведення бойових дій.