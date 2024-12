Що гуглив світ у 2024 році: підсумки сервісу Google Trends

Користувачі Google активно цікавляться політикою у США та погодними катаклізмами

Сервіс Google Trends опублікував традиційний дайджест «Рік у пошуку». Люди у світі найбільше використовували Google, аби дізнатись про американські вибори та кліматичні катастрофи.

У топ-5 новинних подій увійшли вибори в США, Олімпіада в Парижі та три стихійні лиха: екстремальна спека, ураган «Мілтон» і тайфун «Шаньшань» ​​(причому японською мовою).

Найпопулярнішими персонами у пошуковику стали Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США, та його суперники Камала Харріс та Джо Байден. У лідерах також опинилися принцеса Уельська Кетрін, яка боролася з онкологічним захворюванням, та алжирська спортсменка Іман Хеліф, яку цькували в інтернеті через гени.

Серед музикантів найчастіше у світі шукали скандального репера P. Diddy, серед акторів – Кетта Вільямса. Найпопулярнішим фільмом став «Головоломка 2», серіалом – «Оленя», піснею – Not Like Us від Кендріка Ламара.

Нагадаємо, Google показав, що шукали українці у 2024 році. Цьогоріч серед найпопулярніших пошукових запитів року на першому місці опинився запит «Графік відключення світла». Після відключень світла українців найбільше цікавили «Евро 2024» та «Сирський». Також у топі запитів року – «Олімпійські ігри 2024», «Пасха 2024» та «Суджа».

До слова, Google анонсував чергові зміни у пошуковій видачі в Європі у відповідь на скарги малого бізнесу та загрозу штрафів від антимонопольних органів ЄС. Зазначається, що нові правила пов'язані із дотриманням вимог Закону про цифрові ринки (DMA), що забороняє технологічним гігантам віддавати перевагу власним продуктам і сервісам.