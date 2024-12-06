Трамп уже фактично керує США, хоча ще не став президентом – NBC News

NBC News: Трамп вважає, що може ігнорувати деякі «дурні правила»

Обраний президент США Дональд Трамп уже керує країною та регулює процеси внутрішньої та зовнішньої політики, хоча офіційно ще не вступив на посаду. Про це заявив телеканал NBC News з посиланням на джерела.

«На даний момент Трамп вже фактично керує всім, хоча ще не став президентом», – йдеться у матеріалі.

За даними джерела, Трамп вважає, що може ігнорувати деякі «дурні правила», якщо це допомагає вирішенню проблем. За інформацією телеканалу, це простежується у рішенні Трампа запровадити високі тарифи на товари для Мексики та Канади.

Другий термін президентства Дональда Трампа розпочнеться 20 січня 2025 року після процедури інавгурації.

Раніше, 26 листопада, Трамп пообіцяв додати 10% до експортних мит на товари з Китаю. В іншому повідомленні він також запропонував запровадити для Мексики та Канади мито 25% на «всі продукти», заявивши, що підпише указ про це у перший день свого перебування на посаді.

Нагадаємо, вибори 47-го президента США відбулися 5 листопада. Під час голосування Трамп отримав 51% голосів, а кандидат від демократів Камала Гарріс – 47.4%. Пізніше політик, виступаючи перед прихильниками, назвав себе 47 президентом США і заявив, що своєю метою на посаді глави держави вважає припинення військових конфліктів у світі.