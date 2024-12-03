Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі

Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далісоціальний проєкт
Отримані історії учасників показують різноманітність людських досягнень
Понад 25 тисяч українців уже долучилися до проєкту «Грай за Україну», розповідаючи про свої особисті перемоги. Кампанію ініціювала Нова пошта, а її амбасадоркою стала легендарна тенісистка Еліна Світоліна. Проєкт має на меті об’єднати людей, розділених кордонами, і надихнути їх помічати свої досягнення навіть у найскладніші часи. Адже кожен маленький успіх – це частина великої перемоги.
Отримані історії учасників показують різноманітність людських досягнень. Це як великі життєві прориви, на кшталт відкриття власної справи чи отримання нової професії за кордоном, так і тихі, але важливі перемоги, як подолання страху, опанування нових навичок чи допомога іншим у складний момент.
Ось кілька з них:
«Я працюю медсестрою в реанімації. Особливо запам’яталася одна пацієнтка, старенька жінка, яка потрапила до нас у критичному стані. Всі говорили, що шансів майже немає, але я вирішила боротися до кінця. Щодня перевіряла її показники, доглядала й підтримувала. Одного ранку вона подивилася на мене ясними очима й тихо прошепотіла: «Дякую». Вона почала одужувати, і зрештою її виписали. Ця маленька перемога нагадала мені, навіщо я тут, і дала сили йти далі, не здаватись».
Юлія. Київ
«Моє життя – це серія перемог: над собою, щоб знайти сили жити; над війною, яка не змогла мене зламати; над навчанням, завдяки якому я вивчила 5 мов і закінчила університет з відзнакою. Моя найбільша радість – наша спільна з мамою перемога над її раком. Це надихає мене на нові звершення. Але найбільша перемога, яку я чекаю, – перемога України».
Катерина. Варшава
«Коли на початку повномасштабної війни я приїхала до Німеччини, мій досвід і безвихідь стали моїм найбільшим ресурсом. Я зіштовхнулася з недовірою, оскільки була новачком із чужої країни. Особисті виклики й розлука з родиною ще більше тиснули, не кажучи вже про бюрократію, яка здавалася безкінечною. Я старанно вчилась, докладала максимум зусиль у проєктах, не боялася брати на себе відповідальність.
І ось через два роки я стала старшим інженером у великій автомобільній компанії – позиція, яку багато хто тут здобуває роками. У мені побачили фахівця, який привносить щось унікальне. Я зрозуміла, що це визнання також і для моєї країни, яка, виховала мене сильною. Це і є моя особиста перемога, тож я продовжуватиму гідно представляти свою країну і доводитиму, що українці – розумні та професійні».
Наталя. Берлін
Кожен учасник кампанії отримує лімітований червоний м’яч з автографом Світоліної – як символ єднання і важливості діяти. А власники двох історій, які обере тенісистка, зустрінуться з нею особисто.
Щоб взяти участь, потрібно поділитися своєю історією перемоги на сайті https://playforukraine.novaposhta.ua, поширити її в соцмережах з гештегом #грайзаукраїнузНП та отримати унікальний сувенір у відділені Нової пошти чи поштоматі.
Проєкт реалізується в Україні, Польщі та Німеччині, де проживає найбільше наших співгромадян: у Німеччині – понад 1,2 мільйони осіб, Польщі – понад 800 тисяч осіб.
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