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Авіакомпанія «Нової пошти» отримала дозвіл на виконання комерційних рейсів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Авіакомпанія «Нової пошти» отримала дозвіл на виконання комерційних рейсів
ТОВ «Супернова Ейрлайнз» отримала право на експлуатацію повітряних ліній «Львів – Прага  – Львів» та  «Київ – Прага – Київ»
фото: Telegram/«Нова пошта»

Авіакомпанія Supernova Airlines зможе виконувати чартерні рейси всередині ЄС

Авіакомпанія Supernova Airlines групи компаній Nova («Нова пошта») отримала дозвіл на чартерні рейси всередині ЄС. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Тепер маємо дозвіл від Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу на здійснення комерційних рейсів у небі Європи. Це важливий крок, адже тепер ми зможемо виконувати чартерні рейси всередині ЄС, а отже ще швидше доставляти ваші посилки! Наразі триває фінальна підготовка до запуску польотів», – йдеться в повідомленні.

Компанія також заявила, що стратегічно націлена на далекомагістральні рейси з США до Європи та з Китаю до Європи.

Як зазначено в наказі Державної авіаційної служби від 21.10.2024, ТОВ «Супернова Ейрлайнз» отримала право на експлуатацію повітряних ліній «Львів – Прага  – Львів» та  «Київ – Прага – Київ» для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України. На обох напрямках передбачено по сім рейсів на тиждень. Строк дій прав – з 01.11.2024 на необмежений строк.

Нагадаємо, українська влада офіційно починала переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. Консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

Раніше «Укрпошта» та «Нова пошта» оновили тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів. Також стало відомо, що «Нова пошта» скасувала оплату за повернення посилки та комісію від оголошеної вартості для відправника у разі відмови від отримання.

Як повідомлялося, українські сільськогосподарські підприємства почали купувати дизельне пальне у компанії «Нова Енерджі», що входить до групи компаній Nova («Нова пошта»).

До слова, 219,82 млрд грн доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Серед лідерів – «Укрзалізниця» та «Нова пошта».

Теги: Нова пошта авіаперевезення бізнес Європейський союз

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