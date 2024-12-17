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«Укрпошта» та «Нова Пошта» оголосили графіки на новорічні свята

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Укрпошта» та «Нова Пошта» оголосили графіки на новорічні свята
Як відомо, в Україні під час дії воєнного стану скасовані вихідні дні на державні та релігійні свята
фото: Віталій Кличко

31 грудня в обох компаній буде скорочений робочий день

Відділення найбільших поштових операторів в Україні «Укрпошта» та «Нова пошта» не працюватимуть у перший день Нового року – 1 січня 2025 року. 

Так, на сайті Нової пошти повідомляється, що під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка працюватимуть за наступним графіком:

  • 25 грудня – за своїм звичайним розкладом;
  • 31 грудня – до 17:00 (може відрізнятися в залежності від відділення);
  • 1 січня – відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.

Державна компанія «Укрпошта» також не працюватиме 1 січня 2025 року, про що повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський під час телемарафону.

«24 грудня ми працюємо до 17:00. І 31 грудня ми працюємо до 17:00. 1 січня – вихідний. Всі інші дні – згідно з розкладом», – сказав Смілянський.

Водночас в Україні під час дії воєнного стану скасовані вихідні дні на державні та релігійні свята. Також не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо він припадає на суботу або неділю.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяні та новорічні свята. Додатково призначили:

  • поїзд №159/160 Київ – Трускавець (відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня);
  • поїзд №291/292 Київ – Львів (відправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня, а також 3, 4, 5 січня);
  • поїзд №168/167 Одеса – Львів (відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня та 4, 5, 11, 12 січня);
  • поїзд №265/266 Київ – Одеса (відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня, а також 5 та 12 січня);
  • поїзд №249/250 Київ – Чернівці (відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня);
  • поїзд №235/236 Київ – Ужгород (відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня).

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Теги: пошта Ігор Смілянський Нова пошта новорічні свята Укрпошта свята вихідні

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