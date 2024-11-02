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Обвинувачений у зраді Рабінович надурив державу і врятував своє майно від конфіскації

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Обвинувачений у зраді Рабінович надурив державу і врятував своє майно від конфіскації
Восени 2022 року Вадим Рабінович втратив депутатським мандат на підставі позбавлення його громадянства України
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Якби експолітику винесли вирок, три будинки і три земельні ділянки підлягали б конфіскації. Але тепер з цього майна знято арешт

У справі за обвинуваченням колишнього народного депутата від ОПЗЖ Вадима Рабіновича у державній зраді несподіваний поворот. Низка майна сім’ї екснардепа, яке у серпні 2023 року потрапило під арешт, вже у середині жовтня 2024 року стало вільним.

Як повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру, суддя Печерського райсуду Києва Світлана Смик, яка розглядає обвинувальний акт щодо Рабіновича, скасувала арешт трьох житлових будинків загальною площею 1,1 тис. кв. м у Києві і трьох земельних ділянок загальною площею 4,9 га. Перелічене майно до квітня 2023 року належало дружині обвинуваченого Ірині Рабінович. Потім вона його переписала на своє ТОВ «Аліса продакшн», яке згодом відчужила. У цілому, переписування активів сім’ї Рабіновичів відбулося за кілька місяців перед оголошення екснардепу підозри у держзраді.

У суді адвокат ТОВ «Аліса продакшн» зазначила, що на вказане нерухоме майно накладався арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у випадку засудження Вадима Рабіновича. Однак нині начебто ця нерухомість вже не має жодного стосунку до обвинуваченого. А подальше застосування арешту завдаватиме вагомих збитків ТОВ «Аліса продакшн» і порушувати його конституційне його на вільне володіння, користування та розпорядження майном.

Проти скасування арешту не заперечувала захисниця Рабіновича, яка на судове засідання не прийшла, але передала письмову заяву. Натомість не погодився з цим прокурор.

Суддя Смик, скасовуючи арешт трьох будинків і трьох земельних ділянок, дійшла висновків: у березні 2018 року між Вадимом та Іриною Рабіновича було укладено шлюбний договір. Документ передбачав, що набуте дружиною до одруження (тобто до 1 червня 2007 року) є її приватною власністю; майно, набуте подружжям в період перебування у зареєстрованому шлюбі, є особистою власністю того з подружжя, на чиє ім’я таке майно було зареєстровано.

Перелічене майно в судовій ухвалі до квітня 2023 року належало дружині обвинуваченого Ірині Рабінович
Перелічене майно в судовій ухвалі до квітня 2023 року належало дружині обвинуваченого Ірині Рабінович
витяг із судового реєстру

Через тиждень після зняття арешту три земельні ділянки ТОВ «Аліса продакшн» (дві у центі столиці, а третя у Бориспільському районі Київської області) було переписано на фірми «Маура» і «Стентон», якими володіє київський бізнесмен Сергій Турчінов. Основними напрямками діяльності групи його компаній є будівництво та нерухомість.

Обвинувачений у зраді Рабінович надурив державу і врятував своє майно від конфіскації фото 1
Обвинувачений у зраді Рабінович надурив державу і врятував своє майно від конфіскації фото 2
Через тиждень після зняття арешту три земельні ділянки ТОВ «Аліса продакшн» (дві у центі столиці, а третя у Бориспільському районі Київської області) було переписано на фірми «Маура» і «Стентон», якими володіє київський бізнесмен Сергій Турчінов
Через тиждень після зняття арешту три земельні ділянки ТОВ «Аліса продакшн» (дві у центі столиці, а третя у Бориспільському районі Київської області) було переписано на фірми «Маура» і «Стентон», якими володіє київський бізнесмен Сергій Турчінов
витяги із земельного реєстру

Раніше ЗМІ називали Сергія Турчінова бізнес-партнером нині діючого нардепа Вадима Столара. Столар, як і Рабінович, пройшли до Ради за списками ОПЗЖ.

Що стосується самої справи Вадима Рабіновича, то вона слухається у Печерському райсуді з березня 2024 року. Наступне засідання призначено на лютий 2025 року.

Нагадаємо, що 10 липня 2022 року нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко опублікував у соцмережі інформацію про те, що указом президента громадянство України припинено 10 особам, у тому числі нардепам Ігорю Васильковському і Вадиму Рабіновичу. До цього ж переліку потрапив олігарх Ігор Коломойський та його колишній соратник, бізнесмен Геннадій Корбан.

3 листопада 2022 року Рада забрала мандат у Вадима Рабіновича на підставі позбавлення його громадянства України указом президента Володимира Зеленського.

26 липня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Вадиму Рабіновичу у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Це відбулося шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

ДБР зазначає, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

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Теги: Київ суд Вадим Рабінович нерухомість війна арешт Опозиційна платформа — За життя державна зрада

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Кримінал

Обвинувачений у держзраді Рабінович надурив державу і врятував своє майно від конфіскації
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