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Кадиров планує відправити на війну проти України 84 тис. чеченців

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кадиров планує відправити на війну проти України 84 тис. чеченців
Кадиров стверджує, що Чечня виконала всі завдання, поставлені Кремлем, щоб уникнути мобілізації
фото з відкритих джерел

У ЦНС наголошують: Москва не може впоратися із ситуацією, і розв’язана нею війна затягується, і «гарматного м’яса» бракує

84 тисячі кадирівців найближчим часом планують вирушити на війну проти України, їх вдалося залучити «добровільно». Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Кадиров планує відправити на війну проти України 84 тисячі чеченців. Він стверджує, що Чечня виконала всі завдання, поставлені Кремлем, щоб уникнути мобілізації. Тобто цю кількість терористів вдалося залучити «добровільно» і що люди повинні бути йому вдячні за це», – йдеться в повідомленні.

Як наголошують у ЦНС, Москва не може впоратися із ситуацією, і розв’язана нею війна затягується, і «гарматного м’яса» бракує.

«Тому маріонетковий режим буде ще активніше намагатися використати будь-яку можливість, щоб відправити чеченців та представників інших національних меншин РФ на фронт, служачи шизофренічним ідеям Путіна та його оточення», – додали в ЦНС. 

Нагадаємо, російські військові скоїли 187 злочинів у Курській області. Про це повідомив бойовик Кадирова, командир спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов в інтерв'ю пропагандисту Максиму Калашнікову. За словами Алаудінова, він дізнався про цю інформацію від начальника УМВС по Курській області Віктора Косарєва. Серед злочинів російських військових є вбивства та зґвалтування. При цьому нібито жодна з них не вчинена бійцями «Ахмата». Період, упродовж якого реєструвалися ці злочини, Алаудінов не назвав.

До слова, глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров10 жовтня, провів засідання із представниками силового блоку, на якому обговорював перестрілку біля офісу Wildberries у Москві. На ньому він звинуватив депутатів Держдуми Бекхана Барахоїва та Різвана Курбанова, а також сенатора Сулеймана Керімова у підготовці його вбивства.  

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Теги: війна Чечня фронт Москва Україна Рамзан Кадиров

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