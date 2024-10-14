В Україні повідомляється про масові замінування будівель: яка ситуація наразі

У Львові повідомлялося про замінування школи №10 та фахового коледжу «Львівської політехніки»

«Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави», – Нацполіція

Сьогодні, 14 жовтня, у низці областей України повідомляється про масові замінування навчальних закладів, міських рад та міністерств. Наразі вибухотехніки та кінологи опрацьовують усі звернення.

Вінниця

Речниця головного управління Національної поліції у Вінницькій області Заріна Маєвська підтвердила інформацію про замінування кількох навчальних закладів у Вінниці. Про це повідомляє Суспільне.

Наразі, за словами речниці, на місцях подій працюють усі відповідні служби. Зокрема вибухотехніки та кінологи обстежують приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів.

Київ

У Києві повідомлялося про замінування низки об'єктів. Одне із них отримала Вища рада правосуддя: «Вища рада правосуддя змушена тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. Наразі проведено евакуацію працівників та відвідувачів ВРП. Про відновлення роботи ВРП буде повідомлено додатково».

Також «Укрінформу» повідомили у відділі комунікації поліції Києва про замінування 217-ї школи. Видання Liga.net заявило, що отримало повідомлення про мінування свого офісу.

Наразі відповідні служби знаходяться на місці та проводять перевірку

Львівщина

Також повідомлялося про замінування навчальних закладів у Львові: школи №10 та фахового коледжу «Львівської політехніки». Про це повідомляє місцеве видання «Варта-1».

Зокрема міський голова Жовкви Олег Вольський підтвердив інформацію про замінування міської ради: «На електронну пошту Жовківської міської ради надійшло повідомлення про замінування нашої будівлі. Поліція перевірила будівлю, все добре, ми повернулися до роботи».

Суми

У Сумах повідомлялося про замінування 10 державних установ. Про це пише Суспільне.

Ймовірно, замінували такі будівлі: Зарічний суд, управління освіти і науки Сумської міської ради, сервісний центр на вулиці Білопільський шлях і будівля казначейства.

Наразі вибухотехніки і кінологи працюють на місці

Запоріжжя

Поліція Запорізької області зазначала, що надійшло понад 30 повідомлень про замінування різних підприємств та установ. Про це пише сайт міста Запоріжжя.

Наразі працівники поліції здійснюють перевірки.

Ужгород

Речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан підтвердила інформацію про замінування Ужгородської міської ради. Про це пише Суспільне.

Ганна Дан зазначала, що до поліції надійшло кілька повідомлень про замінування. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Дніпропетровщина

За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукаша надійшло повідомлення про замінування обласної ради: «Дніпропетровська обласна рада також опинилася в центрі подій: надійшов дзвінок про замінування будівлі. На щастя, загрози не підтвердилися, всі працівники в безпеці, і ми продовжуємо свою роботу».

Миколаївщина

Наразі відомо про шість замінувань у Миколаєві та 14 по області. Про це пише Суспільне.

«Заміновані в основному об'єкти, як освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури, ну і ряд установ і організацій, пов'язаних з морською діяльністю, податковими службами. Інформація надходила в основному на електронну пошту Нацполіції», – розповів керівник управління з питань надзвичайних ситуацій Євген Пронін.

Наразі на місцях працюють оперативні служби.

Рівненщина

За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, надійшло 33 повідомлення про замінування в області.

«Серед об’єктів органи влади різних рівнів, освітні, медичні та інші заклади. Мета подібних повідомлень зрозуміла – дистабілізація життєдіяльності регіону. Усі звернення зараз злагоджено опрацьовують представники відповідних служб», – йдеться у заяві.

Поліція проводить перевірку на об’єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування

Хмельницький

Начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега повідомила про замінування будівель, серед яких державні установи й комунальне підприємство. Про це пише Суспільне.

Наразі на місцях працюють усі відповідні служби.

Реакція Національної поліції України

«По регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінювання їх будівель. Проводяться перевірки», – зазначила поліція.

Національна поліція зауважує, що не перший рік стикається з такого роду повідомленнями, напрацьований відповідний алгоритм реагування на такі події.

«Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об’єкт», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місцях працюють профільні служби. Правоохоронці закликають громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків.