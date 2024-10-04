КАБи, які не долетіли

Удари СБУ по аеродрому і складам з КАБами залишають росіян без ключової зброї

З розмов з нашими військовими на передовій приблизно розумію перелік ключових проблем на цьому етапі війні. Не буду зараз перераховувати проблеми наших, а скажу про те, що створює певну перевагу росіян. Це чи не у першу чергу удари КАБами. Зброя, яка практично відсутня у нашому арсеналі і яку у значній кількості має ворог.

КАБи (Керовані Авіаційні Бомби) – зброя не дуже точна, але доволі руйнівна. А слід враховувати, що росіян питання жертв і руйнувань не обходить взагалі, тому у застосуванні авіабомб вони себе нічим не обмежують.

І в останні тижні КАБи прилітали не тільки по прифронтовим містам Донбасу і Харкову, але і по Запоріжжю. Збити КАБи у повітрі практично неможливо. Збити літак з КАБами – непросто, адже для скидання вони, як правило, не заходять у зону дії нашого ППО. Тому основний, і чи не єдиний, спосіб знищити ці авіабомби – бити по складах прямо на території ворога.

Частково цю задачу, оскільки літаків та КАБів у росіян ще дуже багато, у ніч з 2 на 3 жовтня вдало виконали дрони СБУ, ССО та інших Сил оборони. Вони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 і місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» у воронезькій області РФ. Саме звідси ворог активно бомбив КАБами наші міста і села.

Удари дронів по російським територіям стали вже постійними. Це не тільки переносить війну на територію ворога, але і впливає на ситуацію на фронті. Навіть російські військові експерти визнали, що після ударів дронів по складах з боєприпасами (наприклад у російському Торопці), їх постачання на лінію фронту зменшилось.

«Не вберегли склади – тепер маємо проблеми з постачанням на лінію фронту», – така загальна тональність публікацій у Z-сітці російських Telegram-каналів. А ще ж нагадаю у серпні дрони Служби знищили приблизно 700 КАБів на аеродромі біля Липецька.

І знову подібна історія і новий аеродром. Удари команди Малюка по аеродрому і складам з КАБами залишають росіян без ключової зброї. Очевидно, що кожний знищений на землі КАБ – це бомба, яка не впала на наші позиції на фронті, не зруйнувала черговий житловий будинок у Харкові, Запоріжжі чи на Донбасі.

Крім того підриви складів суттєво підривають бойовий дух ворога. Знають куди будуть бити, але не здатні відбити масовану атаку дронів. Одним словом, демілітаризація-то йде по плану, але демілітаризують при цьому росіян. Але попереду ще дуже багато роботи, бо літаків та КАБів у ворога ще, на жаль, достатньо.