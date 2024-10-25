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ЗАЕС вдруге за місяць відключили від електроенергії більш ніж на добу – МАГАТЕ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЗАЕС вдруге за місяць відключили від електроенергії більш ніж на добу – МАГАТЕ
На ЗАЕС відключилась електроенергія
фото з відкритих джерел

Запорізька АЕС була відключена від лінії живлення на добу

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), яка перебуває під контролем російських окупантів, вдруге за місяць втратила підключення до єдиної резервної лінії електропередач із напругою 330 кіловольт (кВ). Відключення тривало більше доби. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що після втрати електропостачання атомна станція стала залежною від єдиного зовнішнього джерела електроенергії, необхідного для охолодження реакторів і забезпечення інших критично важливих функцій ядерної безпеки.

За словами представників МАГАТЕ, присутніх на окупованій росіянами ЗАЕС, лінія електропередач була відключена на понад 26 годин (з понеділка по вівторок) через «невизначені пошкодження на іншому березі Дніпра».

«Це вже друге відключення цієї ж лінії за три тижні. Проте в обох випадках станція продовжувала отримувати електроенергію від своєї єдиної лінії напругою 750 кВ», – зазначили в Агентстві.

МАГАТЕ також нагадує, що до початку російського вторгнення на Запорізькій АЕС, найбільшій атомній електростанції в Європі, функціонувало 4 лінії напругою 750 кВ і 6 ліній напругою 330 кВ.

«Те, що раніше було немислимим – регулярні відключення електроенергії на великій атомній електростанції – стало звичною реальністю під час цієї руйнівної війни. Ситуація явно не покращується», – заявив Гроссі.

Він також підкреслив, що ситуація з ядерною безпекою та захистом на ЗАЕС залишається вкрай нестабільною.

Нагадаємо, раніше через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. 

Варто зазначити, що МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна.

Нагадаємо, одна з підстанцій біля тимчасово окупованої російськими силами ЗАЕС, імовірно, зазнала атаки дроном. Експерти МАГАТЕ заявили, що почули вибухи.

Як повідомлялося, російські окупанти використовують територію ЗАЕС як базу для навчання пілотів FPV-дронів.

До слова, МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.

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Теги: окупанти війна навчання МАГАТЕ Запорізька АЕС втрати Місяць відключення

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