Польща хоче отримати таємні додатки до плану перемоги України

За словами Зеленського, таємні додатки до плану перемоги показали лиш тим країнам, які зараз допомагають Україні в оборонній сфері

Польща висловила бажання ознайомитися з таємними додатками до плану перемоги України. Для цього країна звертатиметься до української сторони. Про це заявив заступник очільника польського МЗС Владислав Теофіл Бартошевський, повідомляє Wpolsce.pl.

Зеленський раніше заявив, що таємні додатки до плану перемоги показали лиш тим країнам, які зараз допомагають Україні в оборонній сфері. Як він пояснив, «якщо в тій чи іншій країні, навіть серед наших близьких партнерів, немає чим нас посилити, навіщо давати додаток?».

Бартошевський сказав, що його здивувало таке трактування Зеленського. Він зазначив, що Польща в особливий спосіб допомогла Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії, адже «коли Німеччина говорила про висилання шоломів, Польща надала 320 танків».

«У звʼязку з цим, безумовно, наш внесок був значним, особливо на самому початку, коли це було найбільш потрібно», – підкреслив Бартошевський.

На думку заступника міністра, Польща «безумовно повинна мати доступ до такого типу документів». Він також сказав, що не бачить можливості відбудови України без участі Польщі.

«Ми говоритимемо про це, МЗС Польщі обов'язково говоритиме про це з українською стороною, оскільки ми підтримуємо постійний контакт», – заявив він.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги України. План складається із п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Це перелік заходів, які, за словами Зеленського, змінять перебіг війни із Росією на користь України. Цей план уже був представлений у США та кількох європейських столицях, сказав Зеленський, і настав час окреслити, що це за «програма примусу Росії до миру та чому вона важлива».

Міністри оборони НАТО «з повагою взяли до уваги План перемоги, представлений Зеленським, проте цей план не був «предметом обговорення» під час зустрічі, заявив генсек НАТО Марк Рютте. «Я думаю, ми всі погодилися, що це важливий сигнал, який вказує, що український уряд і президент узгодили цей «план перемоги». Це, безперечно, стане темою подальших обговорень з Україною», – пообіцяв генсек НАТО.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.