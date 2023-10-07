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Одесит, який знімав відео для росіян, проведе сім років за ґратами

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Одесит, який знімав відео для росіян, проведе сім років за ґратами
Зняте відео транслювалося на російському державному телеканалі РЕН ТВ
фото: Одеська обласна прокуратура

Українець знімав постановне інтерв’ю про мобілізацію в Одесі

Одесит знімав фейкові відео для російського телебачення. Його засуджено до семи років ув'язнення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними прокуратури, засуджений спільно зі своїм приятелем, псевдожурналістом, зняли відео на замовлення російського пропагандистського телеканалу РЕН-ТВ.

Одесит, який знімав відео для росіян, проведе сім років за ґратами фото 1

Для виконання завдання російських телевізійників вони записали фейкове інтерв'ю з нібито співробітником Одеського обласного ТЦК та СП. На відео, засуджений, видаючи себе за воєнкома, розповідав, як він змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

Зміст питань і відповідей, що були висловлені в інтерв'ю, вони отримали від російських пропагандистів. Ворожа пропаганда транслювалася на російському державному телеканалі РЕН ТВ та на просторах інтернету.

Одесит, який знімав відео для росіян, проведе сім років за ґратами фото 2

Суд визнав одесита винним у колабораційній діяльності. Його засуджено до 7 років позбавлення волі. Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років.

Нагадаємо, суд виніс вирок коригувальнику ударів по харківському ринку «Барабашово». Агент російської розвідки отримав 12 років тюремного ув’язнення

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Теги: телебачення пропаганда прокурор відео колабораціонізм

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