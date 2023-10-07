Одесит, який знімав відео для росіян, проведе сім років за ґратами

Українець знімав постановне інтерв’ю про мобілізацію в Одесі

Одесит знімав фейкові відео для російського телебачення. Його засуджено до семи років ув'язнення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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За даними прокуратури, засуджений спільно зі своїм приятелем, псевдожурналістом, зняли відео на замовлення російського пропагандистського телеканалу РЕН-ТВ.

Для виконання завдання російських телевізійників вони записали фейкове інтерв'ю з нібито співробітником Одеського обласного ТЦК та СП. На відео, засуджений, видаючи себе за воєнкома, розповідав, як він змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

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Зміст питань і відповідей, що були висловлені в інтерв'ю, вони отримали від російських пропагандистів. Ворожа пропаганда транслювалася на російському державному телеканалі РЕН ТВ та на просторах інтернету.

Суд визнав одесита винним у колабораційній діяльності. Його засуджено до 7 років позбавлення волі. Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років.

Нагадаємо, суд виніс вирок коригувальнику ударів по харківському ринку «Барабашово». Агент російської розвідки отримав 12 років тюремного ув’язнення