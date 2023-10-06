Суд виніс вирок коригувальнику ударів по харківському ринку «Барабашово»

Харків'янин «зливав» у російський телеграм-бот інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ

Агент російської розвідки отримав 12 років тюремного ув’язнення

12 років тюремного ув’язнення отримав агент російської розвідки, який коригував ракетно-артилерійські удари ворога по місцях масового скупчення людей у Харкові. Саме він скоригував удар по найбільшому торговельному закладу України – ринку «Барабашово». Про це повідомила Служба безпеки України.

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Слідство встановило, що засудженим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення РФ «зливав» у російський Телеграм-бот інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ.

Так він потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка залучила його до співпраці на користь країни-агресорки.

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Чоловік збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони на території обласного центру. Найбільше його цікавили локації укріпрайонів та маршрути руху підрозділів українських військ у напрямку східного фронту.

Саме за його «наведенням» у 2022 році російська армія обстріляла ринок «Барабашово» в Харкові.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у серпні 2022 року під час проведення контрдиверсійних заходів у місті.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 12 років тюремного ув’язнення.

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Суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Нагадаємо, 17 березня 2022 року військові РФ обстріляли Харків, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на ринку «Барабашово».

20 березня 2022 року росіяни знову обстріляли харківський ринок «Барабашово». Внаслідок цього сталася пожежа та найбільший ринок Східної Європи за добу перетворився на згарище.