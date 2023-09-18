Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Маск зробив скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Маск зробив скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ
Маск вважає, що кількість звільнених територій України не варта великого числа жертв
фото з відкритих джерел

Ілон Маск: «Так багато смертей за так мало»

Американський мільярдер Ілон Маск розкритикував контрнаступ українських сил і заявив, що під час бою гине багато воїнів заради незначних територіальних здобутків. Про це Маск повідомив у соцмережі Х (раніше Twitter – «Главком») в коментарі до посту Девіда Сакса.

Американський економіст Девід Сакс опублікував мапу бойових дій в Україні з цитатою про те, що «територіальні здобутки України в результаті їхнього хваленого контрнаступу настільки мізерні, що їх ледве можна побачити на карті».

Маск зробив скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ фото 1

«Так багато смертей за так мало», написав Маск у коментарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню  Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

Також видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Теги: пропаганда інтернет Ілон Маск контрнаступ соцмережі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Державний секретар США Ентоні Блінкен
Блінкен назвав ключову мету США в Україні
14 вересня, 06:33
У тимчасово окупованому Криму знову бавовна
У Сімферополі після вибухів палає військова частина
9 вересня, 17:39
Анналена Бербок та Лумініція Одобеску посміялись перед пресою у Берліні
Бербок комічно обмовилась, говорячи про українське зерно (відео)
5 вересня, 08:06
ЗСУ взяли окупантів у пастку у Бахмуті – Міноборони
ЗСУ взяли окупантів у пастку у Бахмуті – Міноборони
29 серпня, 20:06
Враховуючи, що Ломаченко та Усик суперзірки світового спорту — за них дуже чіпко взялась ворожа пропаганда і РПЦ
Російська пропаганда націлилась на відомих українців
28 серпня, 16:57
Гітанас Науседа: «Литва продовжуватиме підтримувати України скільки потрібно»
До Києва приїхав президент Литви на святкування Дня Незалежності
23 серпня, 10:01
ЗСУ евакуюють жителі Роботине
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24
Міша Коллінз
Зірка серіалу «Надприродне» у свій день народження попросив про цінний подарунок для України
21 серпня, 22:35
Джастін та Ілон Маск
Відносини Ілона Маска з колишньою дружиною: чому пара насправді розлучилася
21 серпня, 19:32

Соціум

У Нідерландах заарештовано чиновника міноборони, який продавав авіадеталі в РФ
У Нідерландах заарештовано чиновника міноборони, який продавав авіадеталі в РФ
Маск зробив скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ
Маск зробив скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ
ВООЗ попередила про новий штам Covid-19, який здатен оминати імунітет
ВООЗ попередила про новий штам Covid-19, який здатен оминати імунітет
Чому Кадиров має вмирати у 46 років? Що відомо про хвороби диктатора Чечні
Чому Кадиров має вмирати у 46 років? Що відомо про хвороби диктатора Чечні
Алкоголь, сварки, прогули школи: чому європейські країни відбирають дітей в українців
Алкоголь, сварки, прогули школи: чому європейські країни відбирають дітей в українців
Вагітну росіянку засуджено до шести років колонії за ухилення від служби
Вагітну росіянку засуджено до шести років колонії за ухилення від служби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Путін зробив пропозицію Кім Чен Ину щодо окупованих територій – Центр нацспротиву
35K
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова
22K
То кого ж підтримує Індія? Несподівані спостереження
19K
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
13K
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
12K
В Україні ліквідовано командира однієї з елітних військових частин Росії

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту