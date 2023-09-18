Маск зробив скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ

Ілон Маск: «Так багато смертей за так мало»

Американський мільярдер Ілон Маск розкритикував контрнаступ українських сил і заявив, що під час бою гине багато воїнів заради незначних територіальних здобутків. Про це Маск повідомив у соцмережі Х (раніше Twitter – «Главком») в коментарі до посту Девіда Сакса.

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Американський економіст Девід Сакс опублікував мапу бойових дій в Україні з цитатою про те, що «територіальні здобутки України в результаті їхнього хваленого контрнаступу настільки мізерні, що їх ледве можна побачити на карті».

«Так багато смертей за так мало», написав Маск у коментарі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

Також видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.