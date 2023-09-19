У Німеччині розпочалося засідання «Рамштайн-15» з питань оборони України (відео)

Остін пообіцяв, що союзники будуть стояти на боці України стільки, скільки треба

Сьогодні, 19 вересня, на базі військово-повітряних сил США «Рамштайн» у Німеччині, розпочалося 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Про це повідомила пресслужба Пентагона.

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«Час працює проти Путіна», – заявив, відкриваючі зустріч міністр оборони США Ллойд Остін і пообіцяв, що партнери будуть стояти на боці України стільки, скільки треба. «Ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, аби всю допомогу, яку ми надаємо Україні, використовували ефективно та належно.Ми говоримо про танки Abrams, які уже ось-ось будуть на полі бою в Україні», - сказав Остін.

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Це перша зустрічі для Рустема Умерова на посаді голови оборонного відомства України.

До Німеччини приїхали міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Міністр оборони України Рустем Умєров назвав саме засідання пріоритетним.

Триває 573-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.