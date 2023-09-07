Буданов з тортом оригінально привітав із Днем воєнної розвідки (відео)

Буданов наголосив, що розвідка – це не тільки героїчні вчинки й подвиги, це, передусім – напружена, важка щоденна праця

Глава ГУР подякував побратимам та підлеглим й пообіцяв помститися російській нечисті за наших бійців, за вбитих і покалічених дітей, за сиріт і батьків, за українські міста і села

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов привітав із Днем воєнної розвідки оригінальним відео, яке опублікував у Telegram.

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Глава ГУР зауважив, що всупереч злочинно-вбивчій, терористично-руйнівній агресії Росії, українці нині відзначають День воєнної розвідки. На відео ж перед воєначальником ставлять торт зі свічками, він задуває їх, і в цей момент чутно звук вибуху, після чого Буданов ледь помітно посміхається.

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«Сама сутність професії воєнного розвідника ніколи не передбачала суспільної оцінки нашої діяльності, адже розвідники – люди мовчазного подвигу. Та широкомасштабна загарбницька війна й динамічні геополітичні зміни в безпековому середовищі внесли значні корективи в роботу розвідки. Нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій інформації. Попереджений – значить озброєний!» – підписав кадри начальник Головного управління розвідки.

Він наголосив, що успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників і полонених зробили безцінним внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність держави та свободу мільйонів українців.

«Дякую кожному з вас за службу, за все, що ви робите заради нашої спільної Перемоги, за професіоналізм, стійкість, мужність і жертовність, бо розвідка – це не тільки героїчні вчинки й подвиги, це, передусім – напружена, важка щоденна праця, яка вимагає великих зусиль, постійної витримки, волі, грунтовних знань і майстерності заради загальнодержавних і національних інтересів», – зазначив Буданов.

«Вічна слава і шана бойовим побратимам, які віддали своє життя за рідну країну, за незалежність. Вони назавжди залишаться в наших серцях! Ми помстимося рашистській нечисті за наших бійців, за вбитих і покалічених дітей, за сиріт і батьків, за українські міста і села, за наше небо, нашу землю й наше море! Хай буде світло! Знищимо пітьму!» – додав очільник ГУР.

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Як відомо, сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки. Саме від розвідників залежить успіх бойової операції. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух збройних сил, визначати сильні та слабкі сторони ворога. Надзвичайно важливим є те, що розвідка наповнює доказову базу щодо російських агресії та воєнних злочинів на території України.

«Главком» вирішив пригадати низку відомих операції Головного управління розвідки, які мали неабиякий вплив на хід повномасштабного вторгнення РФ на територію України, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.