Суд постановив знести церковний МАФ у центрі Києва. Московський батюшка з горя запив (відео)

Розмову із священником Московського патріархату журналісти опублікували без монтажу

Під час зйомок журналістів ТСН біля храму-МАФу УПЦ МП на території Музею історії України, до кореспондентів підійшов священник напідпитку. Про це йдеться у сюжеті телеканалу.

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Як зазначається у сюжеті, напередодні Апеляційний суд зобов'язав демонтувати храм-МАФ, а сьогодні зранку, 15 вересня, двері до каплички були закриті.

Під час зйомок сюжету до журналістів підійшли двоє чоловіків напідпитку. Один із чоловіків був у рясі і представився отцем Сергієм. Він зізнався, що служить у цьому храмі. Розмову із священником Московського патріархату журналісти опублікували без монтажу.

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Після спілкування, священник попращався із журналістами, а його супутник розвернувся в бік десятинної церкви і справив природні потреби… За словами отця Сергія, «йому стало погано».

Нагадаємо, 14 вересня, Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов'язання УПЦ МП звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-МАФ на території Національного музею історії України у Києві. Як зазначається, 15 лютого Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Національного музею історії України та МКІП щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою через знесення самовільного об'єкта нерухомого майна та приведення земельної ділянки до попереднього стану. Роботи мають відбутися коштом релігійної громади.

«Храм-МАФ» побудували без дозволів, нагадали у Мінкульті. Він розташований у буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де заборонено нове будівництво. Крім того, незаконна забудова порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква». Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню.

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Раніше ексміністр Ткаченко наголошував, що так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП.