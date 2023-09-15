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Суд постановив знести церковний МАФ у центрі Києва. Московський батюшка з горя запив (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд постановив знести церковний МАФ у центрі Києва. Московський батюшка з горя запив (відео)
фото скріншот відео

Розмову із священником Московського патріархату журналісти опублікували без монтажу

Під час зйомок журналістів ТСН біля храму-МАФу УПЦ МП на території Музею історії України, до кореспондентів підійшов священник напідпитку. Про це йдеться у сюжеті телеканалу.

Як зазначається у сюжеті, напередодні Апеляційний суд зобов'язав демонтувати храм-МАФ, а сьогодні зранку, 15 вересня, двері до каплички були закриті.

Під час зйомок сюжету до журналістів підійшли двоє чоловіків напідпитку. Один із чоловіків  був у рясі і представився отцем Сергієм. Він зізнався, що служить у цьому храмі. Розмову із священником Московського патріархату журналісти опублікували без монтажу.

Після спілкування, священник попращався із журналістами, а його супутник розвернувся в бік десятинної церкви і справив природні потреби… За словами отця Сергія, «йому стало погано».

Нагадаємо, 14 вересня, Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов'язання УПЦ МП звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-МАФ на території Національного музею історії України у Києві. Як зазначається, 15 лютого Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Національного музею історії України та МКІП щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою через знесення самовільного об'єкта нерухомого майна та приведення земельної ділянки до попереднього стану. Роботи мають відбутися коштом релігійної громади.

«Храм-МАФ» побудували без дозволів, нагадали у Мінкульті. Він розташований у буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де заборонено нове будівництво. Крім того, незаконна забудова порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква». Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню.

Раніше ексміністр Ткаченко наголошував, що так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП.

Теги: церква будівництво забудова священник відео Київ

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