Операція «Чисте місто». Фігурант справи Комарницький виїхав за кордон – ЗМІ

6 лютого 2025 року Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького

Ще 10 лютого НАБУ оголосило у розшук Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією

Фігурант справи про земельні махінації в Києві Денис Комарницький виїхав за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Українську правду».

За інформацією джерела видання в правоохоронних органах, на момент реалізації операції НАБУ і САП «Чисте місто» він перебував в Україні, але згодом втік за кордон. Наразі оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

фото: Українська правда

Нагадаємо, Денис Комарницький – член команди Леоніда Черновецького. У 2011 році співголова фракції Блоку Черновецького в Київраді Денис Комарницький був затриманий за розбійний напад.

8 квітня 2011 року, в приміщенні Київської мерії СБУ затримала Дениса Комарницького. У грудні 2012 року Шевченківський райсуд Києва засудив ексспівголову депутатської фракції Блок Леоніда Черновецького в Київраді, депутата Київради Дениса Комарницького до двох років умовно. Суд визнав Комарницького винним в тому, що він разом з двома співучасниками 2 серпня 2005 року в приміщенні бюро технічної інвентаризації в Києві побив адвоката Гранцева, відібравши у нього валізу з $20 тис.

Дениса Комарницького почали називати «новим смотрящим» за Києвом восени 2019-го, після виборів до Верховної Ради. Ряд журналістів, активістів та експертів заявляли, що команда Комарницького працювала з нардепом від «Слуги народу» та відомим ресторатором Миколою Тищенком під час парламентських перегонів.

У липні 2020 року правоохоронці вже проводили обшуки у столичному бізнес-центрі IQ, в якому розташовано офіс Дениса Комарницького.

У четвер, 6 лютого, Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького. Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура «проводять масштабну операцію «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді».

10 лютого Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці.