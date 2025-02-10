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НАБУ оголосило у розшук ексдепутата Київради Комарницького

Ірина Міллер
glavcom.ua
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НАБУ оголосило у розшук ексдепутата Київради Комарницького
НАБУ заявило про викриття Комарницького та ще дев'яти учасників злочинної організації
фото з відкритих джерел

Комарницькому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Відповідна інформація оприлюднена на сайті бюро.

«На підставі постанови детектива НАБУ у розшук оголошено колишнього депутата Київської міської ради, підозрюваного у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею. Його та ще дев'ять учасників злочинної організації викрили 6 лютого 2025 року», – йдеться у  повідомленні.

НАБУ оголосило у розшук ексдепутата Київради Комарницького
НАБУ оголосило у розшук ексдепутата Київради Комарницького
фото: НАБУ

Нагадаємо, Денис Комарницький – член команди Леоніда Черновецького. У 2011 році співголова фракції Блоку Черновецького в Київраді Денис Комарницький був затриманий за розбійний напад.

8 квітня 2011 року, в приміщенні Київської мерії СБУ затримала Дениса Комарницького. У грудні 2012 року Шевченківський райсуд Києва засудив ексспівголову депутатської фракції Блок Леоніда Черновецького в Київраді, депутата Київради Дениса Комарницького до двох років умовно. Суд визнав Комарницького винним в тому, що він разом з двома співучасниками 2 серпня 2005 року в приміщенні бюро технічної інвентаризації в Києві побив адвоката Гранцева, відібравши у нього валізу з $20 тис.

Дениса Комарницького почали називати «новим смотрящим» за Києвом восени 2019-го, після виборів до Верховної Ради. Ряд журналістів, активістів та експертів заявляли, що команда Комарницького працювала з нардепом від «Слуги народу» та відомим ресторатором Миколою Тищенком під час парламентських перегонів.

У липні 2020 року правоохоронці вже проводили обшуки у столичному бізнес-центрі IQ, в якому розташовано офіс Дениса Комарницького. 

У четвер, 6 лютого, Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького. Інформацію про обшуки поширило видання ЕП з посиланням на джерело у НАБУ. Водночас співрозмовник видання уточнив, що обшуки проводяться «не тільки у Комарницького». Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура «проводять масштабну операцію «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді».

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Теги: розшук НАБУ

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