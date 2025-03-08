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У Києві значно погіршилася якість повітря

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Києві значно погіршилася якість повітря
Індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 120
фото: glavcom.ua

Станом на 08:00 вологість повітря у столиці складає 59%

У столиці сьогодні шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 08:00 8 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 120. Тобто стан повітря шкідливий рівень для чутливих груп.

Найбільше забруднене повітря в Святошинському районі.

У Києві значно погіршилася якість повітря фото 1

Цей рівень забрудненості може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Станом на 08:00 вологість повітря складає 59%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без суттєвих опадів.

Вітер з південного-сходу, помірний. Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу; вдень 13-18° тепла, на Прикарпатті до +20°, на узбережжі морів +9..14°.

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 13-18° тепла; У Києві вночі 1-3° тепла, вдень 15-17°.

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Теги: погода Київ повітря столиця

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