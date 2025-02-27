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«Укрзалізниця» має позбутися своїх готелів та баз відпочинку, аби не підвищувати тарифи – нардеп

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» має позбутися своїх готелів та баз відпочинку, аби не підвищувати тарифи – нардеп
Експерти та бізнес-асоціації звинуватили «Укрзалізницю» у бажанні використати монопольне становище та підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%
фото: glavcom.ua

Замість того, аби підвищувати тарифи, «Укрзалізниці» варто позбутися непрофільних активів – Клименко

Для того, щоб тарифи на вантажні перевезення не зростали, «Укрзалізниці» потрібно позбутися непрофільних активів, адже вона має на балансі навіть готелі. Про це заявила перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко під час VII Міжнародної конференції «Залізниці України: розвиток та інвестиції».

«Якщо говорити про прозорі тарифи, «Укрзалізниця» повинна позбутися активів, які їй не потрібні. На балансі «УЗ» досі знаходяться бази відпочинку, готелі, дитячі садочки тощо. І їх утримання, у тому числі, впливає на формування тарифів», – наголосила народний депутат.

Клименко звернула увагу також на те, що нині залізниця має проблеми з перекредитуванням.

«Кредитори не хочуть приставати на ті умови, які пропонує «УЗ», і якщо завтра вони попросять повернути гроші, компанія за балансом буде банкрутом. Європейці порахували і стверджують, що з такими темпами кредитування як зберігаються зараз, борг «УЗ» сягне 7 млрд доларів до 2030 року, – наголосила політикиня. – Підвищення тарифів може перекрити витрати на пасажирські перевезення, але питання кредиторів і величезних сум, які висять на «УЗ», – нікуди не дінеться. «УЗ» потрібно кожен день зменшувати свої витрати, у тому числі позбутися своїх непрофільних активів. Нині «УЗ» займає 5% ВВП, в які входить все – від гуртожитків до дитсадків. Жодні законодавчі акти не можуть вирішити це питання. А іншого способу підвищити ефективність «УЗ» – немає».

Зарадити ситуації мало б ухвалення закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту. Він зареєстрований, але, на думку Клименко, не ідеальний.

«Комісія могла б стати точкою відліку, з якої можна було б почати працювати, але подібні комісії мають передбачатися Конституцією для того, щоби бути поза впливом законодавчих органів влади. Утім, у зареєстрованому законопроєкті такий вплив все ще може залишитися. Саме тому не може бути впевненості у тому, що тарифи після цього знизяться», – додала заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Нагадаємо, раніше експерти та бізнес-асоціації звинуватили «Укрзалізницю» у бажанні використати монопольне становище та підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%. Як заявили в Американській торгівельній палаті (ACC), крім тарифів, «УЗ» збирається збільшити вартість робіт і послуг, які пов’язані із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами та контейнерами.

Своєю чергою бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.

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Теги: тарифи інвестиції депутат гроші Укрзалізниця бізнес залізниця перевезення

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