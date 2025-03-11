Через смугу для самокатів на Рейтарській швидка не може під'їхати до будинку (фото)

Карета швидкої допомоги стала на перехресті і чекала бригаду, яка пішла на виклик

На вулиці Рейтарській у Києві, де крайню ліву смугу дороги віддали для електросамокатів, швидка допомога не змогла під'їхати до під'їзду будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис адвокатки Дар'ї Глущенко у мережі.

Жінка зазначила, що через таке рішення команди Кличка, вулиця стала фактично однорядною.

«Навіть немає можливості зупинитися, бо узбіччя уже немає. Швидка просто стала на перехресті і чекає бригаду, яка забігла в цей під'їзд», – написала киянка.

За словами Глущенко, той, хто придумав такі доріжки, розуміє Київ як парк розваг. «Тут нікому не потрібні лікарі, ні з ким нічого поганого не трапляється, бо це місто самокатів, смузі і айкосу! Це просто ганьба», – обурилася киянка.

фото: скриншот допису Дар'ї Глущенко

У коментарях жінка додала, що на Рейтарській розташована одна лікарня. На сусідніх вулицях – ще дві. «Одна з них – дитяча, на Стрітенській. Тобто, тут постійно їдуть швидкі допомоги в режимі виїзд-доїзд», – зазначила вона.

фото: скриншот коментарів до допису

У коментарях Заслужений юрист України Марина Ставнійчук зауважила, що цими доріжками ніхто не їздить. «Якщо є самокат (що взагалі страшна небезпека у умовах нашого міста), то вони мчать по тротуарах! Бо хочуть безпеки!», – написала вона.

фото: скриншот коментарів до допису

До слова, кількість ДТП за участю електросамокатів в Україні збільшується. За минулі п’ять років у судах розглядалося щонайменше 130 таких справ – 34% із них потрапили на розгляд у 2023 році. Найчастіші види ДТП, коли в пригоді винні водії самокатів, – це наїзд на пішохода або пошкодження майна. У таких справах кермувальники переважно відбуваються сплатою штрафу у розмірі від 340 до 850 грн. Також зростає кількість випадків, коли правоохоронці фіксують водіїв самоката в нетверезому стані.

Раніше перше місто у Європі вирішило повністю заборонити електросамокати.

До слова, у Києві на вулиці Набережно-Рибальській помітили чоловіка, який їхав на електросамокаті зі швидкістю понад 70 км на годину.