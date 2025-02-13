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Демограф запропонувала несподівану модель розвитку Києва

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Демограф запропонувала несподівану модель розвитку Києва
Експертка заявила, що співпраця Києва з Ірпенем відкриє доступ до природних ресурсів
фото: Ірпінська міська рада

Експертка переконана, що столиця та передмістя мають розвиватися як єдиний комплекс

Директорка Інституту демографії та соціальних наук імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова закликає до реорганізації Київської області задля розвитку бізнесу. Про це вона розповіла у інтерв'ю Центру протидії дезінформації.

Лібанова пропонує реорганізацію Київщини. Вона вважає, що столиця та передмістя мають розвиватися як єдиний комплекс.

«З Києва треба створювати щось на зразок дистрикту Колумбія. Це має бути одна система розселення, одна система надання послуг, одна система збирання податків, одна система розвитку цивільної інфраструктури», – сказала вона. 

Буча, на її думку, має всі передумови, щоб стати унікальним медично-рекреаційним центром: «Моя мрія – перетворити Бучу на медично-рекреаційний хаб. Буча – це своєрідний флагман. У Бучі є такий імідж, і його потрібно використати».

Об’єднання Бучі з Києвом допоможе залучити кваліфікований медичний персонал, що зробить місто привабливим для лікування та реабілітації. А співпраця з Ірпенем відкриє доступ до природних ресурсів – лісів та річок. Розвиток хабу також сприятиме появі нових бізнесів – кафе, готелів, центрів розваг, що зробить регіон ще більш привабливим.

Нагадаємо, Лібанова також спрогнозувала тренд на розселення українців після завершення війни. Також вона повідомила про спосіб відновлення чисельності населення в Україні.

Демограф Олександр Гладун, назвав реальне число людей, які залишилися жити в Україні.

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Теги: Київ війна Україна місто столиця населення Елла Лібанова

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