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ЗМІ зʼясували, скільки коштує приватна вечеря з Трампом у його резиденції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЗМІ зʼясували, скільки коштує приватна вечеря з Трампом у його резиденції
Такі вечері продовжують викликати етичні запитання серед аналітиків та політичних експертів
фото: REUTERS/Carlos Barria

Такі заходи ще відомі, як «вечеря при свічках із Трампом»

Бізнес-еліта готова витрачати мільйони доларів, аби зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на спеціальних заходах у його маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, Флорида. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Wired.

За інформацією джерел, зустріч віч-на-віч з Трампом коштує $5 млн, тоді як за групові вечері учасники платять $1 млн за місце.

Один з останніх таких заходів, відомий як «вечеря при свічках», відбувся 1 березня. Згідно з запрошенням, отриманим Wired, охочих зустрітися з Трампом запросили за $1 млн за місце. Запрошення на подію містило таку інформацію: «Ви запрошені на вечерю при свічках з особливим гостем президентом Дональдом Дж. Трампом». Подію організували під егідою MAGA Inc.

І хоча у запрошенні зазначалося, що Трамп виступатиме лише як спеціальний спікер, не збираючи пожертв, експерти висловлюють побоювання щодо етики таких заходів. Вони пояснюють, що велика кількість таких зустрічей, що відбуваються в перші тижні президентства, може створювати враження продажу доступу до президента і впливу на його рішення.

Не зрозуміло, куди спрямовують кошти, зібрані з таких заходів, однак, джерела повідомляють, що частину з них можуть скерувати на зведення президентської бібліотеки Трампа, яку нібито створять після завершення його другої каденції на посаді.

Тим часом сума у $5 млн за особисті зустрічі з президентом стала справжнім «гарячим квитком» у бізнес-середовищі, тоді як самі вечері продовжують викликати етичні запитання серед аналітиків та політичних експертів.

Частиною того, що викликає занепокоєння, – зазначив професор державної політики Мічиганського університету Дон Мойніган, – є відсутність «етичних огорож» у нинішній адміністрації Трампа, де, здається, немає чіткої межі між бізнесом Трампа та президентством.

Раніше Трамп заявляв, що США продаватимуть за $5 млн так звані «золоті карти», які дадуть право іноземцям жити та працювати в країні. Планується, що продаж карток розпочнеться найближчим часом.

Ці гроші, отримані від продажу «золотих карт» заможним іноземцям, дозволять скоротити держборг США, заявив Трамп. «Вони збираються заплатити багато грошей, і на ці гроші ми збираємося скоротити наш борг»,– сказав Трамп під час звернення до Конгресу.

На його думку, завдяки продажам «золотих карт», які дають можливість жити в США та отримати в перспективі американське громадянство, вдасться залучити «блискучих, працьовитих людей, які створюватимуть робочі місця».

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Теги: гроші бізнес Флорида громадянство запрошення Дональд Трамп

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