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Фрідман, Усманов та інші. Названо росіян, яких Угорщина просить звільнити від санкцій ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Фрідман, Усманов та інші. Названо росіян, яких Угорщина просить звільнити від санкцій ЄС
Михайло Фрідман – співзасновник Альфа-Банку та інвестор, Алішер Усманов – один із найбагатших бізнесменів Росії, якого в ЄС назвали «прокремлівським олігархом»
колаж: glavcom.ua

Усі зазначені бізнесмени оскаржували санкції в судах ЄС, проте досі залишаються під обмеженнями

Угорщина погрожує накласти вето на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього не виключать вісім росіян. Йдеться про олігархів та міністра спорту РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на проєкт «Радио Свобода «Система».

Будапешт вимагає виключити із санкційного списку таких осіб:

  • Алішер Усманов – один із найбагатших бізнесменів Росії, якого в ЄС назвали «прокремлівським олігархом» та «одним з улюбленців Володимира Путіна». Під санкціями ЄС з 28 лютого 2022 року. Усманов спробував заперечити запровадження проти нього санкцій Євросоюзом у Європейському суді. Однак у лютому 2024 року найвища судова інстанція ЄС відхилила його позов;
  • Гульбахор Ісмаїлова – сестра Усманова, яка, ймовірно, володіє частиною його активів. Потрапила під санкції ЄС 8 квітня 2022 року;
  • Михайло Фрідман – співзасновник Альфа-Банку та інвестор, чий бізнес активно працював у країнах ЄС до санкцій. Обмеження проти нього та його партнера Петра Авена запроваджено 28 лютого 2022 року;
  • Петро Авен – ще один співзасновник Альфа-Банку. Під санкціями з 28 лютого 2022 року. У 2024 році Фрідман і Авен успішно оскаржили рішення Євросоюзу про запровадження санкцій, що діяли з 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року. Проте санкції після того двічі продовжували і залишаються чинними через їхній статус «провідних бізнесменів, залучених до економічного сектору, що забезпечує значне джерело доходів» для Кремля;
  • Дмитро Мазепін – співвласник холдингу «Уралхім», який був присутній на зустрічі великих бізнесменів із Путіним у день повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції ЄС діють із березня 2022 року;
  • В'ячеслав Моше Кантор – бізнесмен, який очолював Європейський єврейський конгрес. Внесений до санкційного списку 8 квітня 2022 року як «російський олігарх із тісними зв’язками з Путіним»;
  • Муса Бажаєв – голова групи «Альянс» та нафтовий магнат, який, на думку ЄС, підтримує стратегічні галузі російської економіки. Під санкціями з квітня 2022 року;
  • Михайло Дегтярьов – міністр спорту Росії, який ще у 2014 році, будучи депутатом Держдуми, оголосив про відкриття «посольства» так званої ДНР у Москві. Під санкціями з 25 липня 2014 року.

Усі зазначені бізнесмени оскаржували санкції в судах ЄС, проте досі залишаються під обмеженнями.

Санкційний список ЄС регулярно переглядають та продовжують за одностайної підтримки 27 країн-членів. Раніше Будапешт уже погрожував ветувати санкційний пакет та використовував це для отримання поступок від Брюсселя.

Нагадаємо, Угорщина прагне виключити вісьмох осіб із санкційного списку Євросоюзу та вимагає нових гарантій щодо перемовин про транзит газу через Україну, перш ніж підтримати продовження європейських санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Раніше міністр закордонних справ Петер Сіярто писав у соцмережах, що Будапешт «не погодиться на поспіх» стосовно продовження дії санкцій ЄС.

Обмеження Європи щодо РФ поновлюються кожні шість місяців – за це мають одноголосно проголосувати всі 27 країн блоку.

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Теги: міністр Будапешт санкції Свобода бізнес Угорщина транзит радио Михайло Фрідман бізнесмен обмеження

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