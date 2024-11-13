Затримано «смотрящого» за Уманським районом та начальника в’язниці (фото)

На злочинному зібрані були присутні кримінальники з волі та в’язні, віком від 33 до 56 років

За даними слідства, так званий «смотрящий» за Уманським районом та виправною колонією з волі організував у лютому 2024 року «сходку» у стінах установи

У Черкаській області правоохоронці затримали «смотрящого» за Уманським районом та начальника колонії, які організували «сходку» у в’язниці. Також серед затриманих – кримінальники з волі та ті, що відбувають покарання. Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, так званий «смотрящий» за Уманським районом та виправною колонією з волі організував у лютому 2024 року «сходку» у стінах установи. Допоміг йому в цьому та всіляко сприяв начальник в’язниці.

На злочинному зібрані також були присутні кримінальники з волі та в’язні, віком від 33 до 56 років. Серед них і «смотрящий» за виправною колонією, який наразі там відбуває покарання. Усі вони обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів. До прикладу розбої, готування до умисного вбивства тощо.

На «сходці» учасники обговорювали розподіл сфер злочинного впливу та доходів, наповнення та контроль за «общаком», беззаперечне виконання в’язнями завдань, поставлених «смотрящими», дотримання злодійських традицій та призначення покарання за їх порушення.

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Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Національної поліції, слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора затримали організатора та учасників «сходки» фото: Національна поліція України, Facebook

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Національної поліції, слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора затримали організатора та учасників «сходки», а також керівника виправної колонії. Наразі вісьмом фігурантам повідомлені підозри за ч. 1 ст. 255-2 (організація та участь у злочинному зібранні, а також сприяння у його проведенні) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, столичні поліцейські затримали учасника кримінальної банди, який брав участь у «сходці». Як повідомляє пресслужба поліції, діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року. Гроші, отримані від протиправної діяльності, учасники угруповань використовували для наповнення «злодійського общаку» і фінансової підтримки засуджених спільників.

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Затриманий є громадянином країни Центральної Азії.